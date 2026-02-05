政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北市大安、文山區13席議員，其中藍白就有9席，向來是綠營的艱困選區，黨內競爭同樣激烈。目前民進黨可能參選的新人就有5位，加上王閔生、簡舒培兩席現任，形成7搶4局面。其中財經專家徐嶔煌，今天（5日）首度到北市黨部登記初選，希望在深藍選區殺出重圍！

財經專家徐嶔煌，穿著米黃色西裝，在無任所大使劉柏君的陪同下，週四上午現身民進黨北市黨部，填寫表單，登記參選大安、文山議員。台北市議員擬參選人(民)徐嶔煌：「我特別緊張的心情耶，反而是覺得跟民眾正面互動的時候，帶給我們這邊的鼓勵跟打氣其實是更多的。」無任所大使劉柏君：「像我自己在創NGO(非政府組織)，就是(台灣運動好事)協會的時候，其實一開始我們就是家徒四壁，嶔煌其實都有在協助跟推動。」

廣告 廣告

綠營大安文山議員"7搶4" 徐嶔煌登記初選拚突圍

綠營新人劉品妡到文山區木新市場掃街。（圖／民視新聞）

首次參選的徐嶔煌，似乎對於選情絲毫不緊張，強調給選民多一個選擇。但初選倒數一個月，其他參選人不敢懈怠！民眾vs.台北市議員擬參選人(民)劉品妡：「加油啦，謝謝。」把握過年前黃金週，綠營超級新人劉品妡一早來到文山區木新市場掃街、拜票，這回大安、文山選戰黨內競爭激烈，包括陳聖文、徐嶔煌完成登記，劉品妡預計周五上午登記，還有由藍轉綠的高揚凱，甚至傳出年輕里長伯也有望捲土重來，加上簡舒培、王閔生兩位現任尋求連任，可能上演7搶4的局面。

綠營大安文山議員"7搶4" 徐嶔煌登記初選拚突圍

民進黨台北市議員擬參選人高揚凱。（圖／民視新聞）

台北市議員擬參選人(民)劉品妡：「或多或少，其實真的會有壓力，但我想最重要的還是，地方上民眾的支持，我想品妡一路以來掃市場、勤走基層，也做了選服案件，所以我想應該是，最重要還是居民看得到、找得到，才是最重要的。」大安、文山議員，目前藍白就佔9席，綠營參選人蓄勢待發，要做給地方選民看，突破艱困選區！









原文出處：綠營大安文山議員"7搶4" 徐嶔煌登記初選拚突圍

更多民視新聞報導

打造運動新風氣 高虹安延攬前棒球國手林琨瀚任副市長

劉世芳喊拒提供密件索資 李貞秀竟嗆：不要用政黨鬥爭來思考

台美關稅談判關鍵期！專家曝：台股要維持榮景 關鍵在這群人！

