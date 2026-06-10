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即時中心／温芸萱報導

民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，完成新竹縣、市長選戰布局。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程表示，隨著鄭朝方獲得提名，「大新竹連線」正式成形，未來期待與鄭朝方攜手合作，以共同生活圈的視野推動縣市合作，讓新竹縣市不再各自努力，而是共同前進。

肯定鄭朝方施政成果 盼共同承擔責任

莊競程表示，鄭朝方擔任竹北市長期間，積極推動公共建設、親子空間及城市美學，帶動竹北朝向兼具科技、人文與宜居特色的城市發展，相關成果有目共睹。他也感謝鄭朝方願意承擔更大的責任，共同為大新竹的未來努力。

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接著，莊競程指出，大新竹地區早已是密不可分的共同生活圈，許多民眾跨縣市工作，孩子跨縣市就學，產業發展更是橫跨縣市界線，因此交通、教育、醫療及環境等公共議題，早已無法單純以行政區劃來思考。

快新聞／大新竹連線成形！莊競程曬合照力挺 聯手鄭朝方迎戰2026

民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。（圖／鄭朝方競選辦公室提供）

強調共同生活圈 打造更宜居大新竹

他認為，新竹縣市面對的是同樣的挑戰，也擁有共同的未來。無論是交通路網整合、教育資源共享、產業升級布局，或是青年、育兒與長照政策，都需要縣市攜手合作，才能讓大新竹的發展更加完整，也讓市民獲得更好的生活品質。

接著，他強調，大新竹是台灣科技發展的重要引擎，也是許多年輕家庭選擇落地生根的家園。未來期待與鄭朝方帶著共同理念與願景，以更大的視野思考大新竹發展，讓縣市資源互補、政策相互合作，共同打造更進步、更宜居的大新竹。

最後，莊競程也分享一張兩人於2019年拍攝的合照表示，當年接受徵召投入選戰時，未曾想到7年後會以縣市長候選人的身分再次並肩作戰。他相信，只要共同努力，大新竹一定能迎向更好的未來。

快新聞／大新竹連線成形！莊競程曬合照力挺 聯手鄭朝方迎戰2026

2019年鄭朝方（左1）與莊競程（右2）的合照。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

原文出處：快新聞／綠營大新竹連線！莊競程曬合照 聯手鄭朝方拚戰2026縣市長

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