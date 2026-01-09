綠營大翻車！批張善政旗袍說惹議 詹江村挖出鄭文燦「豆干節辣妹打臀」片打臉

桃園市長張善７日替桃園年貨大街活動行銷。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政7日宣傳桃園新春系列活動，提到旗袍主題體驗，說了一句「大家穿旗袍復古一下，女士們可以展現美妙身材」，被民進黨性平部批評是物化女性與性別偏見。但國民黨桃園市議員詹江村翻出鄭文燦擔任桃園市長期間，2022年大溪豆干節找來13名性感辣妹上台扭腰擺臀熱舞，用情趣用品拍打屁股，批評民進黨性平部「永遠雙標只會抹黃」。

張善政7日化身超級推銷員，宣傳桃園市政府舉辦的「買年貨來桃園」活動，邀市民穿旗袍、逛市集，感受老城區的新活力。他在介紹旗袍主題體驗表示，「大家穿旗袍復古一下，女士們可以展現美妙身材！」

民進黨性平部針對張善政「旗袍說」7日在臉書發文批評，張善政的發言，「是赤裸裸的物化與性別偏見」、「過時又傲慢的觀點，暴露出對性平毫無自覺」。

詹江村8日晚間在臉書發文回擊，「譴責民進黨性平部，永遠雙標只會抹黃」，鄭文燦擔任桃園市長的時候，也曾鼓吹女性穿和服拜神社，甚至在2022年10月的豆干文化節上，找來13名穿著性感的辣妹在台上扭腰擺臀，「伴隨著用情趣用品拍打屁股的活動，你們民進黨性平女權自助餐部，有出來譴責鄭文燦嗎？」

