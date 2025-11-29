綠營大轉彎2027年重啟核三？王鴻薇：賴清德想為連任解套

經濟部近日核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性，台電最快2027年中，可向核安會提交核三再運轉書。國民黨立委王鴻薇表示，這個時間點非常巧妙，總統賴清德顯然是在為他的連任之路解套和拆彈。

核三廠。（圖／台電）

王鴻薇今天表示，行政院長卓榮泰昨天在立法院備詢的時候說，如果核能安全無虞，願意朝2027年重啟核三規劃，這樣的說法大大打臉前總統蔡英文的「非核家園」。民進黨終於願意檢討錯誤的能源政策，時間落在20274年非常巧妙，因為屆時正值賴清德要尋求連任，賴清德顯然是在為自己的連任之路來做解套、拆彈。

廣告 廣告

王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇質疑，核三廠在今年5月走入歷史，不到半年的時間，民進黨就要往重啟的方向研擬，既知如此，何必當初？而且要花掉人民多少納稅錢？對民進黨來說， 能源政策有沒有錯誤不重要，會不會影響選舉才重要；對賴清德來說，還是他的選舉利益、政黨利益；超過國家的利益、人民的利益。

延伸閱讀

核二、核三延役有譜？賴清德提3原則：交給專業和科技

直球對決！學生問那些國際組織要參與 賴清德點這3個優先加入

賴清德台南公開點名陳亭妃「不能質詢我」 徐弘庭：沒當自己人