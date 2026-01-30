綠營女力團結相挺黃雍琇！ 爭取前鎮小港市議員關鍵席次

高市議員參選人黃雍琇卅日在李雅慧、李雨庭、黃秋媖與黃飛鳳等人陪同下展開拜票行程。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

爭取民進黨提名的市議員參選人黃雍琇，今（三十）日上午在多位現任市議員陪同下，於前鎮、小港地區展開密集基層拜票行程。陪同出席者包括李雅慧、李雨庭、黃秋媖與黃飛鳳，一行人先於前鎮媽祖港橋進行定點揮手致意，隨後轉進瑞興市場與週邊街區掃街拜票，行程歷時超過兩個小時，展現整齊陣容與團結氣勢。

黃雍琇以大選的規格投入即將到來的民進黨高雄市議員黨內初選，展現背水一戰的決心。一行人沿著崗山南街逐一向攤商與往來民眾問好，發送競選小物，並主動走進路邊店家與非典型拜票場域，即使只是路過的通勤族，也耐心停下互動寒暄。短短約兩、三百公尺路段，黃雍琇便花費超過半個小時逐一握手致意，親民作風吸引民眾主動給予加油打氣。

在市場內，黃雍琇以道地台語向長輩自我介紹、噓寒問暖，拉近距離，不少攤商在她尚未抵達前即頻頻探頭張望，形成有趣花絮，也有長輩當場送上祝福，期盼她順利通過初選。由於市場與周邊街區範圍廣大，陪同議員亦採分線行動，深入巷弄與住宅區，並前往崗山仔公園，與正在運動、跳舞的民眾寒暄互動，擴大接觸面向。

上屆選舉中，黃雍琇僅以差二二五票最高票落選，外界分析與泛綠小黨分票有關；此次黃雍琇捲土重來，議會民進黨表現優秀的女性議員聯合陪同、展現對優秀女力加入議會黨團的高度期待，力求在初選民調前夕拉抬聲勢，為上次最關鍵的遺珠之憾衝刺。