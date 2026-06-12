綠營女「八家將」批不審教委會預算 藍召委預算書第一頁都沒翻

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民進黨女「八家將」齊批國民黨不審教委會預算 羅廷瑋預算書第一頁都還沒翻開。（曾薏蘋攝）

立法院教育及文化委員會預算審查嚴重落後，國民黨召委羅廷瑋5月起一連排了4個考察行程；民進黨教委會「七仙女」加上黨團書記長范雲，組成「八家將」，痛批羅，「預算書第一頁都還沒有翻開」。

立法院教育委員會當年有「三娘」，這屆光是民進黨，就有伍麗華、吳思瑤、吳沛憶、林以瑾、郭昱晴、陳秀寳、陳培瑜七位女立委，號稱「七仙女」，今天加上「前」任的范雲，組成「八家將」，痛批國民黨該委員會召委羅廷瑋故意拖延不審預算。

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民進黨立委吳思瑤表示，他們要為這一個會期教育委員會，不審預算、法案過水又快轉的亂象，負責任的還原真相。國民黨立委每個委員會負責的部會，至今預算都沒有審查，民進黨籍立委負責的部門預算，在各該委員會都已經審查完竣。「預算就是民生，人民都在等」。

吳指出，教文會兩位召委，民進黨召委伍麗華負責的教育部、中研院、核安會在5月份快馬加鞭趕進度審查完竣。但是羅廷瑋負責的文化部、國科會、運動部、故宮的預算，「預算書第一頁都還沒有翻開，預算一筆都沒有開始審查」。

吳思瑤說，更離譜的是，不審預算的時間去惡意拿來排一些爭議很大、沒有共識的法案。昨天排了四個法案，學貸三法以及營養午餐專法，並強行要把法案內容交付協商。

提到營養午餐法，吳思瑤說，現在有37個版本，條文高達25條，爭議大、沒有共識，涉及各級學校的許可權 ，關乎教育現場 各級學校的意見，有沒有被整合，涉及地方政府權責的業務，需要多元謹慎周延的討論跟對話，但是羅廷瑋不審預算，為快而快，企圖要把營養午餐法快轉過水。

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