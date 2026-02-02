綠營好感度狠甩藍白！最新政黨民調出爐 「這黨」反感竟飆破5成

即時中心／黃于庭報導

國內政壇目前僅有民進黨、國民黨、民眾黨於國會取得席次，每個月的政黨民調，就被視為表現是否得民心的重要指標。《美麗島電子報》今（2）日公布最新民調，超過4成國人對綠營有好感，較上個月增加5.6個百分點，位居3個政黨龍頭；反觀藍白好感度雙雙下跌、反感度增加，民眾黨反感度更飆破5成，達到去（2025）年5月以來的新高。

根據《美麗島電子報》最新民調結果，有43.9%民眾對民進黨有好感（13.9%很有好感、30.0%有些好感），較上個月增加5.6個百分點，反感則有45.0%（其中24.5%很反感、20.5%有些反感），比上月減少4.9個百分點，另11.2%有未明確回答。

透過交叉分析可見，雲嘉南、70歲以上、國中學歷、泛綠民眾，均超過半數對民進黨有好感，而台北市與桃竹苗和基宜花東離島、40至59歲、高中學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等族群，則有超過半數反感，至於中立民眾26.9%對民進黨有好感、43.7%反感。

此外，認為國內整體經濟現況好的民眾當中，69.2%對民進黨有好感，反之則有61.9%對民進黨反感。至於對民眾黨有好感的民眾，76.9%對民進黨反感；而有66.9%對民眾黨反感的民眾，對民進黨有好感、27.3%對民進黨也反感。



國民黨好感度部分，34.4%民眾表示好感（6.1%很有好感、28.3%有些好感），比上月略減0.7個百分點；反感度則有49.9%（其中27.4%很反感、22.5%有些反感），比上月微增0.4個百分點，另有15.7%未明確回答。

進一步分析，僅民眾黨支持者與泛藍民眾，對國民黨好感多於反感，其餘各群民眾多為反感或態度分歧，尤其男性、新北市與台北市及雲嘉南、20至39歲與70歲以上、國中與專科以上學歷、泛綠民眾，超過半數表示對其反感，中立民眾反感度同樣大於好感，分別為36.0%及27.4%。

若經由交叉分析，認為國內整體經濟現況不好的民眾，46.4%對國民黨有好感、34.8%反感，而不滿意總統賴清德或行政院長卓榮泰表現，約5成6民眾對國民黨有好感、近3成反感。另有71.3%對民眾黨有好感的民眾，對國民黨也有好感；至於對民眾黨反感的民眾，高達79.6%對國民黨也反感。

民眾黨好感度部分，僅30.8%民眾有好感（5.3%很有好感、25.5%有些好感），較上月減少2.1個百分點；反感度則增加4.1個百分點、來到51.8%（其中32.1%很反感、19.7%有些反感），更達到去年5月以來的新高。

