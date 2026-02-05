綠營媒體穿透力不足…吳思瑤指平台往藍白靠攏「以寡敵眾」：至少要每天發內容才有材料

民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今（5日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪，談到綠營論述穿透力不足，她指出，這是他們的一大困境，很多媒體對民進黨常是「報憂不報喜」，甚至出現配合中國論述的一條龍新聞操作。她說，能做的就是不斷拋出論點、發文，現在綠營真的以寡敵眾。

有關不少媒體對綠營經常「報憂不報喜」，吳思瑤說，這是他們一個很大的困境，在認知作戰一條龍的情況下，要如何穿透媒體是個大哉問。她指出，現在是一條龍的新聞操作，政治環境比以前更可怕。

吳思瑤表示，中國的官媒或社群開始操作，在台灣的紅媒就會接力，藍白營的政治人物也會跟著唱和，這真的是台灣最大的隱憂，認知作戰就是最大隱憂。



吳思瑤指出，至少在內容產出要做到，民進黨也要有很多的內容，公職要每天發文，才會有材料。她提到，賴主席有一直要求所有黨公職要善用這些擋不住的趨勢，因為可以公正報導的媒體真的相對較少。



吳思瑤也說，現在綠營就是以寡敵眾，當初自己當黨團幹事長時，有人說她很可憐，一個人要當很多發言人來用，總統府和行政院的發言系統也知道有問題，所以開始有圖卡，但她認為上路一年多才開始有圖卡有點慢了，但的確整個內閣改組後持續修正。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

