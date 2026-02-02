綠營官員傳拒答陸配立委質詢 藍委轟硬拗造成行政立法僵局

國民黨立委質疑，可以選公職，結果卻不讓人當，這是在選心酸的嗎？民進黨政府現在是以國安疑慮為由，試圖限制立委質詢與行政機關備詢，如果真有此事，將引發嚴重憲政問題。（張睿廷攝）

民眾黨不分區立委候選人李貞秀即將就職，不過卻有中央官員放話，內政部若認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答李貞秀的質詢。國民黨立委質疑，可以選公職，結果卻不讓人當，這是在選心酸的嗎？民進黨政府現在是以國安疑慮為由，試圖限制立委質詢與行政機關備詢，如果真有此事，將引發嚴重憲政問題。

李彥秀表示，兩岸關係就是兩岸關係，依照我國既有法規處理，立法院對於哪些資訊可以公開、哪些屬於機密，本來就有明確規範。若質疑立委是否涉及洩密，應回到立法院職權行使法檢視；行政院長期對立委拒絕提供資料、拒絕備詢，反而才是在違反立委監督權。

對於有官員放話可能不答詢李貞秀，李彥秀強調，陸配參政已有既定規範，哪些資料該提供、哪些屬機密，立法委員都非常清楚並依法處理，行政院卻在灰色地帶「硬拗」，才是造成行政立法僵局的根源。

王鴻薇指出，中選會已清楚說明，只要依法完成程序，李貞秀即可就任立委，並在一年內補齊相關證明，行政院根本沒有選擇是否接受質詢的空間。拒絕備詢、拒絕質詢本身就是違法行為，行政院沒有任何憲法依據可以「選擇不回答」。

賴士葆則批評，行政部門要求李貞秀放棄中國籍，本身就是錯誤前提，因為兩岸並非國與國關係，而是依憲法增修條文與兩岸人民關係條例規範。陸委會曾表示「可以選公職，卻不能當公職」，質疑「那是選心酸的嗎？」行政權以擴張解釋方式封殺中配參政權，根本就像是在事後翻案。

