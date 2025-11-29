綠營宜蘭市議員初選5搶3結果揭曉 黃惠慈意外落馬

民進黨宜蘭市選區議員初選今天揭曉，縣議員林麗（中）、光復國小老師游國連（左）、前宜蘭市公所祕書陳漢澤（右）將代表民進黨征戰宜蘭市選區。（李忠一攝）

宜蘭縣議員黃惠慈（左）、五結鄉公所專員于閔如（右）在初選民調中未過關。（李忠一攝）

宜蘭縣議員有34席，宜蘭市選區有7席，席次最多，堪稱是議員選戰的一級戰區，民進黨將提名3人參選，民調初選結果今天（29日）揭曉，現任議員黃惠慈中箭落馬，現任議員林麗、光復國小老師游國連、前宜蘭市公所祕書陳漢澤民調前3名，將代表民進黨征戰宜蘭市選區。

宜蘭市初選民調是在27、28日晚間作業，依據2家民調加權後，支持度依序為縣議員林麗29.1850％，光復國小老師游國連24.6150％，前宜蘭市公所祕書陳漢澤22.9300％，縣議員黃惠慈17.6350％，五結鄉公所專員于閔如5.6350％。

今天在縣黨部開封民調後，落敗的黃惠慈看到民調結果後，鼓掌恭喜林麗等3人，隨即離開黨部。地方人士指出，黃惠慈是前立委陳歐珀的子弟兵，黃惠慈選議員時，陳歐珀夫婦大力輔選，但陳歐珀涉貪連帶影響黃惠慈初選。

宜蘭市7席議員除了民進黨的林麗與黃惠慈外，還有國民黨張勝德、林岳賢，無黨籍林錫明、黃定和以及正神名黨的楊順木。張勝德可能轉戰縣長，楊順木則要交棒給兒子，此外，這次議會定期會中，黃定和因病請假，是否會再選議員或交棒給幕僚都讓外界相當關注。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，宜蘭市是宜蘭縣人口最多的鄉鎮市，參與初選者學經歷等條件都非常優秀，黨部恭喜初選過關的同志，沒通過初選的同志，黨部也希望可以繼續努力、留在基層深耕。

邱嘉進坦言，宜蘭市選情詭譎多變，如張勝德可能選縣長，也有老將會交棒，「宜蘭市會是全新的局面！」黨部會力拚提名的3席全上。

黃惠慈中箭落馬讓人意外，外界相當關注她的動向，甚至參選宜蘭市長，對此邱嘉進表示，宜蘭市長民進黨不會缺席，也有提名的機制；黃惠慈遞補議員不久，形象清新、口條表現佳，黃初選雖然沒過關，但不會讓黃離開團隊，會給優質年輕人空間跟舞台。

