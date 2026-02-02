綠營將放行718億新興預算？ 吳思瑤駁斥：3兆的總預算怎麼妥協

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院上會期出現史無前例的總預算「一字未審」，新會期隨即展開，藍白主張先行處理718億元新興計畫預算。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2）日受訪時反問：「3兆的總預算怎麼妥協？」她強調，總預算不能被切割處理，片面只審718億元，等同丟包人民真正需要的3兆元整體預算。

吳思瑤指出，3兆元的總預算，每一分、每一毫都是人民所需要，立法院無法也不應該用「只挑部分預算」的方式來談妥協。她直言，藍白將3兆總預算擺在一旁，卻只針對718億元新興計畫進行審查，這種「挑三揀四、片面審查」的作法，完全違反民主程序，也違逆人民與國家的實際需求。

吳思瑤強調，新會期總預算「還是要審，也應該要審」，真正的責任政治不是只挑好審、好用的部分，而是面對整體3兆元總預算，每一個項目立法委員都必須履行職責，完整審查，不能用局部處理來替代整體責任。

她進一步形容，舊的一年欠人民3兆元的總預算，「就像欠錢欠過年」，若到了新的一年仍然繼續擺爛，不交出完整審查結果，對人民並不公平。

吳思瑤強調，欠人民該交的作業不能不交，「就算上學期結束了，下學期欠交的作業，還是要寫、還是要交」，總預算不可能因為換了會期就一筆帶過。

