綠營將有「大咖」挑戰蔣萬安？王世堅點名這2人

2026台北市長選情升溫，民進黨方面，壯闊台灣創辦人吳怡農日前表態爭取民進黨台北市長初選提名，綠委王世堅被點名成熱門人選。王世堅則預估表示，國民黨籍的台北市長蔣萬安95%會連任，贏多贏少的問題。另針對民進黨秘書長徐國勇提及會有更「大咖」的人參選台北市長，王世堅認為，行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰出來參選，這個才真的是大咖。

王世堅9日在《下班瀚你聊》節目中表示，他還是會跟民進黨他們懇切的表達說，有比他更適合的人，黨應讓最強的人出來。苗博雅也是參選台北市長的適合人選，他跟苗博雅在議會共事兩屆8年，苗博雅不是民進黨籍，但民進黨的想法是「成功不必在我」。若民進黨提名吳怡農參選台北市長，他也一定全力幫他。

廣告 廣告

王世堅預估，蔣萬安95%會連任，贏多贏少的問題。因為蔣萬安天時地利人和，都站在他那邊，人和部分，他擔任市長將近4年，他確實和市民的相處，不論是舉辦的活動、市政建設，他也沒有太大的紕漏；地利則是剛好我們是首都台北，輝達剛好就是要挑在台北，將總部坐落於台北；天時也是，因為我們有第二座「護國神山」輝達，我們整個國家傾國家之力要留住他，將輝達拉到台北來。所以天時地利人和，都對蔣萬安很正面，而蔣萬安在把輝達留在台北之事，確實付出很大努力，目前看來95%會成功。

針對徐國勇先前提到會有更「大咖」的人參選台北市長，王世堅認為，行政院副院長鄭麗君，甚至是行政院長卓榮泰出來參選，這個才真的是大咖。

【看原文連結】