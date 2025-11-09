綠營將派大咖參選台北市？王世堅點名這2人

▲民進黨立委王世堅是熱門台北市長人選。（圖／記者陳佩君攝，2025.05.14）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，綠委王世堅也屢屢被拱上火線，黨秘書長徐國勇更是強調會有更大咖的人出來參選，而王世堅昨（9）日指出，真正的大咖，要像是行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰這樣。

面對屢屢被拱上參選明年台北市長，王世堅昨上《下班瀚你聊》表示，他還是會黨內懇切地表達說，有比他更適合的人，黨應讓最強的人出來，像苗博雅是參選台北市長的適合人選，他跟苗博雅在議會共事兩屆8年，苗博雅雖不是民進黨籍，但民進黨的想法是「成功不必在我」。另外，若民進黨提名吳怡農參選台北市長，他也一定全力幫忙。

廣告 廣告

王世堅提到，蔣萬安95％會連任，只是贏多、贏少的問題，因為蔣萬安天時地利人和，都站在他那邊；人和指的是蔣萬安任內近4年，確實和市民的相處，無論是舉辦的活動、市政建設等沒有太大的紕漏；地利則是剛好輝達剛好就是要挑在要將總部坐落首都台北；天時也是，因為台灣的第二座「護國神山」輝達，我們整個國家傾國家之力要留住他，將輝達拉到台北來。

不過，肯定蔣萬安的同時，王世堅也被問及徐國勇先前提到會有更「大咖」的人參選台北市長，而他認為，行政院副院長鄭麗君，甚至是行政院長卓榮泰出來參選，這個才真的是大咖。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高嘉瑜重出江湖？他揭她「超級吸票機」實力 狠批綠：何必當初

接連消滅正國會？郭正亮揭綠營驚人內幕：林右昌恐已嚇到

把蔣中正肛門弄流血慘被關黑牢？口述史揭露錢如標血淚