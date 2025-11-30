即時中心／高睿鴻報導

雖然民進黨在幾個月前「全國立委大罷免」一戰吞敗，但也因此讓許多黨內人士，更加意識到下次大選反敗為勝的重要性；面對即將到來的2026年縣市長選舉，綠營已積極展開布局，其中，雲林縣綠委劉建國目前氣勢不錯、地方實力不容小覷，被外界認為競逐縣長呼聲高。而總統賴清德今（30）天更是親自盛讚劉，更進一步掀起討論；黨秘書長徐國勇受訪時也說，「劉建國有沒有可能（被黨提名？），當然有可能！」。

賴清德今天前往雲林縣褒忠聚保宮參香、祈福，徐國勇、劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬等政要，也都陪同參與；致詞期間，賴同時提到劉建國、蘇治芬爭取了台大雲林分院「虎尾院區二期」擴建經費269億，成為當地重要建設之一。接著更表揚劉建國，指出他長期效力環境衛生委員會、關心社福及弱勢；賴甚至還回憶起，自己當副總統時，也曾帶領癌友團體，爭取百億癌症基金，扶助經濟弱勢的病友。

總統賴清德今天前往雲林縣褒忠聚保宮參香、祈福。（圖／民視新聞）

就在總統大力盛讚劉的政績後，劉建國也立刻回應，雲林人同樣對賴清德「有兩個感謝」，分別是台大雲林分院虎尾院區二期擴建、以及解決濁水溪揚塵的問題。劉更進一步提到，如今台積電2奈米增廠計畫，已陸續進入嘉義、台南、高雄，因此期望賴總統也能支持台積電進駐雲林，協助推動「大南方新矽谷」計畫。

眼見劉建國在雲林縣氣勢不低、地方實力也雄厚，更是得到總統親自肯定，外界自然猜測，劉很有機會獲得黨提名，競選2026年雲林縣長。對此，徐國勇受訪時證實，綠營選對會確實已在討論人選，而劉建國當然是很好的選項；之後就等選對會建議、送中執會討論，才會有具體的結果。雖然還在討論階段，但徐國勇仍說：「你們問劉建國有沒有可能？當然有可能」。

雖然實力及政績受到肯定，但劉建國本人倒是頗為低調，受訪時僅直言說：「關於縣長人選提名，還是要尊重黨中央、賴主席、選對會，黨絕對有智慧，能選出一位能帶領雲林全面升級、全面提升的好人才」。

快新聞／綠營將派「他」選雲林縣長？政績獲總統盛讚 徐國勇：當然有可能

民進黨立委劉建國（中）。（圖／民視新聞）

