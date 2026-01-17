綠營將派「30歲花美男」選彰化市長？黨內無人出戰 他自願當奇兵
即時中心／高睿鴻報導
面對年底將登場的縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，近日多個縣市均透過徵召、初選等方式，陸續挑出最強候選人應戰；但令人注目的是，彰化市長及員林市長一直沒有綠營人士登記，引發外界熱議，不過在此情況下，年僅30歲、因長相帥氣而被稱為「花美男」的彰化縣議員黃柏瑜，毅然決定投入參選，掀起輿論關注。昨（16）天下午，他更親赴綠營彰化縣黨部完成登記，宣布參選彰化市長。
在此之前，若出了彰化縣市，黃柏瑜似乎幾乎沒什麼知名度，但事實上，他卻早已是地方的政壇新星。據悉，他曾於2008年赴海外留學、返台後接受彰化市長林世賢延攬，於市公所擔綱專員；2022年投入彰化縣議員選舉，拿下8637票，最終成功當選。本來他已打算，要繼續力拼連任縣議員，但在黨內一直沒人表態願角逐市長的情況下，黃柏瑜接受綠營立委、彰化縣長候選人陳素月邀約，改為參選彰化市長。
「我已經領表、確定在今年代表民主進步黨，參選這屆彰化市長選舉」，黃柏瑜直言說。他接著表示，自己在這個地方出生、之前也在世界上繞了一圈，最終仍回到故鄉彰化；如今當了爸爸，更希望自己能提供一個更好的環境，讓小孩可以在此成長。黃柏瑜認為，彰化並不是沒有故事，「只是還沒被好好說出來」，因此，他今天願意站出來承擔責任，將尚未說完的故事延續下去。
民進黨彰化縣議員、彰化市長擬參選人黃柏瑜。（圖／翻攝自黃柏瑜臉書）
他表示，感謝彰化縣長候選人陳素月、彰化立委黃秀芳、彰化縣黨部主委楊富鈞等人，為了促進市政願景的世代交替，給予他大力支持與鼓勵；同時，也感謝市長林世賢、前市長邱建富，過去奠定本土執政的基礎，更期待新生代的自己，未來能繼續撐起這個價值。黃柏瑜繼續說：「彰化的發展正邁向下個階段，面對全球化、人口都會化及高齡化趨勢，這城市的發展，絕對要走出屬於這個時代、能代表這時代的特色」。
黃柏瑜也預告，他想追求宜居、先進、漂亮的新城市，並寄望透過都市更新、發展觀光、國際行銷達到這個新願景。他也希望，要讓小孩能平安地在這座城市奔跑、長輩更願意踏出家門，重新認識這個城市。「我一定可以做到，給彰化的未來一個機會，我願意帶著大家一起逐夢，為這城市帶來世界級翻轉！」，他向支持者喊話說。
據悉，昨天除了他本人到場登記，彰化縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳及李成濟也陪同前往。黃柏瑜當場強調，彰化市已在民進黨前任、現任市長邱建富及林世賢帶領下，為城市帶來本土執政、奠定發展基礎，而自己將努力傳承這些成果。
原文出處：快新聞／綠營將派「30歲花美男」選彰化市長？黨內無人出戰 他自願當奇兵
