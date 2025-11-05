綠營小雞剉咧等？勸高嘉瑜：鳳凰不與雞爭食

▲高嘉瑜今日受訪表示「從內湖南港重新出發」意指將投入議員選舉。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜今（5）日受訪時重申2026不會缺席「要從內湖南港重新出發」，意指將投入議員選舉，對此該區同黨議員何孟樺受訪時坦言，過去高嘉瑜在選議員時曾拿3萬4千多票，堪稱是超級吸票機，認為她是有實力的大魚，應該要游向更廣闊的大海，大家當然希望她有機會能夠更上一層樓，苦勸「鳳凰不共雞爭食！」

對於高嘉瑜似乎將投入港湖議員選舉，何孟樺說，高嘉瑜曾拿過3萬4千多票，堪稱是超級機票機，，認為高嘉瑜是有實力的大魚，應該要從港湖出發過港游向廣闊的大海，大家當然希望她有機會能夠更上一層樓，苦勸「鳳凰不共雞爭食！」有新的競爭者出現，對於像自己的新科議員會備感壓力。

媒體追問是否擔心高嘉瑜讓民進黨席次減少，何孟樺說，選區本來就是提4席，當然高嘉瑜過往實力非常強勁，過去拿了3萬4千多票，當然希望她的實力與名聲能夠更上一層樓，也提及過去國民黨立委李彥秀也是先卡位再選立委，3年選了3次，高嘉瑜曾經批評李彥秀這樣的模式，那後續她會不會用同樣的模式，「她應該還在走一步算一步再來觀望」。

