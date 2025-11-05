綠營小雞剉咧等？勸高嘉瑜：鳳凰不與雞爭食
[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜今（5）日受訪時重申2026不會缺席「要從內湖南港重新出發」，意指將投入議員選舉，對此該區同黨議員何孟樺受訪時坦言，過去高嘉瑜在選議員時曾拿3萬4千多票，堪稱是超級吸票機，認為她是有實力的大魚，應該要游向更廣闊的大海，大家當然希望她有機會能夠更上一層樓，苦勸「鳳凰不共雞爭食！」
對於高嘉瑜似乎將投入港湖議員選舉，何孟樺說，高嘉瑜曾拿過3萬4千多票，堪稱是超級機票機，，認為高嘉瑜是有實力的大魚，應該要從港湖出發過港游向廣闊的大海，大家當然希望她有機會能夠更上一層樓，苦勸「鳳凰不共雞爭食！」有新的競爭者出現，對於像自己的新科議員會備感壓力。
媒體追問是否擔心高嘉瑜讓民進黨席次減少，何孟樺說，選區本來就是提4席，當然高嘉瑜過往實力非常強勁，過去拿了3萬4千多票，當然希望她的實力與名聲能夠更上一層樓，也提及過去國民黨立委李彥秀也是先卡位再選立委，3年選了3次，高嘉瑜曾經批評李彥秀這樣的模式，那後續她會不會用同樣的模式，「她應該還在走一步算一步再來觀望」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
2026不缺席答案揭曉！高嘉瑜：在內湖南港重新出發
影／高嘉瑜喊願當「世堅戰隊」小隊員 王世堅反應曝光！
買到爛地瓜！高嘉瑜怒批大全聯「品質越來越差」公司：已全數下架
其他人也在看
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 4 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
MLB》道奇隊2連霸冠軍球下落不明？ Freeman透露已交給Roberts
洛杉磯道奇隊奪得世界大賽第7戰，歷經延長11局的激戰後成功奪得二連霸，決定勝負的「最後一球」終於確定它的下落。TSNA ・ 2 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 4 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 21 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。民視 ・ 3 小時前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
籃球》NBA灌籃王之子拿到台灣護照 中文名「陳以傑」曝光
前NBA灌籃王Isaiah Rider Jr.的15歲兒子Isaiah Rider IV，近日傳出已正式取得中華民國護照，中文名字為「陳以傑」。消息由親屬在社群媒體上透露，若未來披上中華隊戰袍，Rider IV將能以本土身分出賽。TSNA ・ 3 小時前