綠營左楠議員初選激戰 陳其邁拍片力挺子弟兵張以理

被視為高雄市長陳其邁子弟兵、昔日市府最年輕局長的張以理，近日獲陳其邁親自拍片加持，大讚其為「市府點子王」，幫張以理催票，力助初選過關。（摘自張以理臉書）

張以理身著亮眼的紅色V字新戰袍，他透露設計靈感來自「超人力霸王」，象徵陳其邁子弟兵經過市政洗禮後，已磨練成能為民請命的「超人民代」。（張以理提供）

張以理（中）身著亮眼的紅色V字新戰袍，他透露設計靈感來自「超人力霸王」。（張以理提供）

張以理更化身「美食大使」，大方分享左楠在地的療癒炸雞名單。（張以理提供）

2026年高雄市議員選舉腳步進逼，其中左營、楠梓選區因人口結構改變與台積電進駐，成為兵家必爭之地，民進黨初選內戰競爭激烈。被視為高雄市長陳其邁子弟兵、昔日市府最年輕局長的張以理，近日獲陳其邁親自拍片加持，大讚其為「市府點子王」，幫張以理催票，力助初選過關。

陳其邁在推薦影片中強調，張以理過去身為青年局局長，不僅是當時市府團隊最年輕的成員，更展現了極高的執行力與創意。陳其邁直言，張以理對市政熟悉度高、充滿點子，是推動城市轉型不可或缺的動力，呼籲左楠市民在即將到來的民調初選中，「接到電話民調，請支持張以理」。

廣告 廣告

6日晚間張以理出席「第三屆高雄左營眷村年貨大街」開幕式，與陳其邁同台與民眾同樂。當天張以理身著亮眼的紅色V字新戰袍，他透露設計靈感來自「超人力霸王」，象徵陳其邁子弟兵經過市政洗禮後，已磨練成能為民請命的「超人民代」。

有趣的是，陳其邁見狀忍不住發揮幽默本色，打趣詢問：「你為什麼要把內褲印在胸前？」張以理隨即機智回應：「市長，這是向超人力霸王致敬啦！」並現場擺出「Team Taiwan」姿勢，與市長一來一往的親暱互動，展現兩人深厚的革命情感，也成為活動現場最吸睛的亮點。

面對高壓選情，張以理除了強化專業形象，也積極透過地方文化與美食與選民對話。他指出，左營眷村是全台保存最完整的聚落，結合蓮池潭、龍虎塔等景點，具備極高的觀光價值，希望透過年貨大街的舉辦，能讓更多人重新走進左營，感受眷村文化的深厚底蘊。

此外，張以理更化身「美食大使」，大方分享左楠在地的療癒炸雞名單，包括瑞豐夜市的「塔魯南蠻炸雞」、社群媒體爆紅的「迷因炸雞」以及楠梓老字號「脆香香雞排」。張以理笑稱，長期在基層跑行程，對在地小吃早已如數家珍，希望民眾在年節走春時，能用最在地的方式感受左楠的人情味。

【看原文連結】