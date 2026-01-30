綠營左楠選區新人郭原甫投震撼彈 宣布退出初選

民進黨全國黨代表郭原甫突宣布不登記參與高雄市議員黨內初選。（圖／翻攝自郭原甫臉書）





民進黨高雄市議員黨內初選預計於3月正式登場，不過在登記前夕，原本競爭最為激烈的左營、楠梓選區（第4選區）傳出震撼消息。投入初選已8個月的新人、民進黨全國黨代表郭原甫，昨（29）日晚間突然透過臉書發表聲明，正式宣布不登記參與本次初選，為該選區原本緊繃的新人爭霸戰投下了一枚震撼彈。

郭原甫在臉書發文表示：「初選登記在即，我將不予登記。」他指出，自己去年6月基於對地方服務的熱忱，也深信在地年輕世代應承擔更多責任，因此決定投入市議員黨內初選。

不過，經過近8個月的反覆思考與觀察，郭原甫更加體會到，政治不僅需要熱情，更需要對結構與現實有清醒認知。因此，在審慎評估後，決定不登記本次初選。

郭原甫坦言，在派系競爭與資源差距的現實環境下，「這並非我所期待、也不願複製的政治樣貌。」同時，他也透露未來規劃，表示仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，用行動回應當初投入公共事務的初衷，「至於未來將以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟，我會親自向大家報告。」

據了解，高雄市第4選區本次預計提名4席（含1席婦女保障名額）。在現任議員黃文志、李雅慧皆爭取連任下，等於剩餘2席提名名額，原由包括郭原甫在內的5名新人角逐。

其他新人背景也相當亮眼，包括曾任前市長葉菊蘭辦公室主任的薛兆基、前高雄市文化局長尹立、前高雄市青年局長張以理，以及前立委劉世芳團隊副主任黃偵琳，被外界形容為「新人大混戰」，競爭激烈程度更勝以往。如今郭原甫宣布退選，原本「五搶二」的局面也將重新洗牌。

