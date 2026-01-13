綠營已起跑 江啟臣曝「基層焦慮」盼黨中央速決定

立法院副院長江啟臣。（江啟臣服務處提供／李京昇台中傳真）

民眾黨台中市議員江和樹13日表示，根據民眾黨內部民調，比較支持立法院副院長江啟臣，江具有國際觀，可以讓台中市發展走向國際，希望國民黨趕快定於一尊。對此，江啟臣說，感謝江和樹支持，他也期待黨中央盡速作出決定，才能再繼續進行後續的相關協調工作，讓大家各就各位。

江啟臣表示，民進黨已整軍完成開始起跑，但國民黨還在原地踏步，基層的焦慮和不安也跟著不斷升高，所以盧秀燕市長也公開表示希望在1月底前就定案，不只是為了讓基層安心、穩定軍心，更是為了避免因為時程延宕造成對立升高，也是讓基層參選同志有確定方向與目標。

江啟臣也期待藍白必須要合作，推派出最能勝選、最能團結藍、白的人選，未來會朝向這個方向繼續努力。他感謝民眾黨江議員的支持，也期待黨中央盡速作出決定，才能再繼續進行後續的相關協調工作，讓大家各就各位，一起為延續執政，台中未來努力。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍13日則語出驚人，「市黨部若建請柯文哲到台中，那國民黨就麻煩了」。陳清龍提醒藍營不要忽略白營徵召變數，不要拖到1月底，甚至農曆年前都不定案。

