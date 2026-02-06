綠營市議員登記初選交鋒 湧言會、新系隔空喊話增火藥味

湧言會現任議員林延鳳、顏若芳，帶著新人劉品妡、康家瑋、郭凡登記參選。（邱芊攝）

民進黨六都市議員4日至10日展開初選領表、登記，6日一早黨內各派系人馬皆至黨部登記，其中，湧言會現任議員林延鳳、顏若芳，帶著小雞劉品妡、康家瑋、郭凡登記參選，顏若芳說，大家都覺得現任好像不用初選一定會很穩，這就讓她倍感壓力，直言現任真的沒有這麼穩。此外，由於新系的馬郁雯前腳先登記完，康家瑋則喊出自己絕對不是為了選舉空降，隔空喊話也增加現場煙硝味。

湧言會面對年底選戰，推出士林北投市議員林延鳳、中山大同議員市顏若芳、大安文山議員擬參選人劉品妡、中正萬華員擬參選人康家瑋、松山信義員擬參選人郭凡投入選戰，今5人在資深藝人楊烈陪同下，至民進黨台北市黨部登記參選。

楊烈說，他過去幫林延鳳、顏若芳助選，她們非常努力大家有目共睹，所以都順利當選，對3位新人是非常好的勉勵，自己在演藝圈已經有很長的時間，扮演過各種角色，但是這次扮演的角色不一樣，因為看到國家需要有優秀的人才擔當，所以來當最強力的啦啦隊。

林延鳳說，她過去擔任16年的幕僚，4年前當選台北市議員，已經投入政治工作20年的時間，這次要再競選連任，也相信過去這3年多的時間，在士林北投不管是服務或者是問政監督的努力，是很多民眾有目共睹的，這些政見、政績拿來說服選民也是最好的方法，希望能通過初選，繼續連任，她也希望這些幕僚出身的候選人們，可以為台北市的市政更加努力，在北市增加席次。

顏若芳說，她跟延鳳一樣，其實都是當助理幕僚出身也將近20年的時間，這幾年他們的質詢小組，市政、選民服務這3年超過5000件，甚至法律的諮詢也超過上千件，但她也直言從2014年到這次已經算是經歷過第3次的初選，雖然可能沒有像新人這麼緊張，但是面臨到的狀況是，大家都覺得現任一定會很穩，好像不用初選，所以這就讓她倍感壓力，也會覺得現任其實沒有真的這麼穩。

劉品妡說，雖然這次是新人首次參選，但其實先前就在立法院、前台北市議員趙怡翔團隊服務過，希望從文化台北、人本交通、教育發展、友善動物等面向，用著基層第一線的服務經驗，成為議會的即戰力，為市民朋友服務；康家瑋說，自己是土生土長的中正萬華「在地囝仔」，不是為了選舉才空降，也在地方也深耕超過2000多天了，自己目前也擔任台北市全民運動推廣協會的理事長，希望未來可以推動台北市的全民運動、全民健康，未來有機會為自己的故鄉打拼；郭凡則說，他也是在松山信義土生土長的年輕人，也有完整的幕僚經歷，年輕沒有包袱就是他最大的優勢，懇請鄉親給在地青年一個服務的機會。

至於黨內同選區的議員陳怡君傳出有可能脫黨參選是否會有所衝擊，顏若芳說，在中山大同綠營以往都提4席，也有遇過4加1席，5席的泛綠候選人共同角逐，但只要有5席其實一定會有人落選，所以她希望能夠團結，現在民進黨席次只有18席，希望能夠像2014年能夠全壘打，爭取更大的福利。

