綠營市長初選在即！謝龍介喊「對手一定是賴清德」 網友回應超酸

謝龍介受訪時，竟又聲稱「不管最後誰出線，他的對手都一定是『賴清德』，屆時他與賴總統兩人於台南路口拜票『對望』」。（鏡報鄒保祥）

民進黨台南市長初選進入倒數階段，黨中央將於1月12、13與14日進行初選民調。謝龍介昨（7日）接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時談及民進黨內初選，聲稱民進黨立委林俊憲與陳亭妃初選之戰打了快2年，更稱「民進黨黨職、公職、所有市政府什麼全部都站在他（林俊憲）這一邊」，因此他認為林俊憲出線也不會感到意外。

主持人黃暐瀚詢問，「你自己內心到底是比較想要對到誰？你的勝率比較高？」謝龍介直言「我一直認為我會對到賴清德…最後不管他們兩個誰出線，賴清德一定會挺的，我最後一定會跟賴清德打。」謝認為賴清德最期待林俊憲出線，因為民調中，無論林落後多少，只要賴清德全力支持就有機會逆轉，他直呼2026年打得最精彩的選戰就是在台南。

「當總統出來站路口的時候，你就知道我會站在他的對面。」謝龍介說道。黃暐瀚問是否有信心勝選？謝回應，他在2022年選舉時的感受，與現在截然不同，如今台南市民給予他的鼓勵是加倍的。他又稱，只要賴清德不親自下來加持，他就很有機會，因為台南鄉親渴望改變，「而且我只做4年，我用生命最精華的4年來奉獻給這個城市。」

黃暐瀚於臉書分享該篇專訪，並整理謝龍介聲稱「如果最後是林俊憲出線，我也不會意外」相關重點。理由包含前行政院長蘇貞昌站台，顯見陳亭妃與林俊憲的差異；謝龍介不會介入民進黨初選，認為對林俊憲有利；林俊憲2年間掛海報、撒資源。不過無論誰出線，謝龍介都認為對手一定是「賴清德」，屆時他與賴兩人於台南路口拜票「對望」。

對此，網友紛紛留言回應「人家已經選上總統 他還只能靠不分區當立委」「整天想跟賴清德選舉，那他應該爭取成為2028國民黨總統候選人」「他不蹭賴清德就不會選了嗎？」「整天想和賴清德平起平坐，卻連一次區域立委也沒選贏過，台南人早就看破這庸才的手腳」「怎麼把自己活得跟國菖一樣，一直墊高自己來獲得安慰」。

