綠營布局花蓮 張峻踹開合作門

綠營發起大罷免期間，花蓮縣議長張峻支持罷免傅崐萁。（本報資料照片）

民進黨布局2026地方縣市長選舉，選情艱困的花蓮縣，因無黨籍花蓮縣議會議長張峻日前對國民黨立委傅崐萁「驚天一踹」，「踹」出與民進黨的合作大門；據了解，黨內傾向與張峻合作，只等待張點頭。

大罷免時期，民進黨重兵部署花蓮，原本希望藉由大罷免一役，提前終結「傅氏王朝」在花蓮執政，不料功敗垂成，但是黨內人士認為，雖然大罷免失敗，但這次馬太鞍堰塞湖災情，「傅氏」家族在花蓮執政多年逐漸被看破手腳，民進黨若能與其他陣營合作，不是沒有機會。

黨內人士指出，對於2026花蓮縣長一役，民進黨一開始是選擇與傅也有矛盾的魏家合作，不僅總統府祕書長潘孟安、當時的民進黨祕書長林右昌都曾與魏家接觸；大罷免時，民進黨把花蓮視為指標戰區，原本也想借助魏家力量，扳倒傅崐萁夫婦，但是魏家終究沒有出手。

相較魏家的態度，張峻不僅與罷團合作，更自己署名，與臉書同步在地方報頭版刊登廣告，表態支持罷免傅崐萁。張峻的大動作，讓民進黨及罷團皆為之振奮。

黨內人士指出，馬太鞍災情，中央和地方政府救災每天都在「較勁」，張峻在傅崐萁召開的災後重建說明會中，衝入會場「驚天一踹」瞬間爆紅，讓綠營支持者壓在心中的怒氣有了出口，讓黨內覺得，張峻是可以合作的對象。

2022九合一選舉時，民進黨大軍壓境助攻KOLAS YOTAKA，正副總統先後站台造勢，仍無法改變選民投票意向。但黨內人士說，經歷大罷免跟這次花蓮風災，徐榛蔚與傅崐萁「共治」的花蓮已逐漸暴露敗象。雖然是否轉戰縣長，張峻還在評估，但如果可以攜手合作，終結「傅氏王朝」在花蓮17年的基業，不是沒有可能。