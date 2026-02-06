綠營布局2026 陳信秀最年輕挑戰台中北屯、陳俞融有張溫鷹陪同拚連任 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

民進黨布局2026地方選舉，其中，台中市北屯區被視為一級戰區，藍綠白皆派人搶攻，民進黨目前由現任議員謝家宜、市議員曾朝榮兒子曾咨耀表態參選；新潮流派系則推舉陳信秀，他今（6）日由前議員蔡雅玲父女特別請假陪同，赴台中市黨部登記參選。

陳信秀表示，蔡雅玲24歲就當選議員，是北屯最年輕的議員，在17年任期中也展現專業問政及清晰的論述來為北屯爭取更多建設。他也是本次北屯區最年輕的新人，承接年輕的理想、拚勁，傳承新世代的活力、衝勁，爭取為北屯發聲，象徵「最年輕世代」的服務精神在北屯扎根。

陳信秀說，北屯這10年來，人口增加超過4.6萬人，總人口突破31萬，是台中成長最快的行政區，但成長同時，交通越來越擠、公共設施量能卻跟不上發展速度，這些都是大家每天都在面對的現實。接下來，他也會延續蔡雅玲最年輕的拚勁，為北屯發聲，爭取更多建設，改善交通、強化機能及縫合城市。

陳信秀曾任交通部長陳世凱助理、立法委員林靜儀服務處主任。陳信秀說，一路走來，從地方服務、中央行政體系到政策幕僚，有最紮實訓練，他將是議會即戰力，穩健踏實有方向、有脈絡推動改善。

另外，台中市北區市議員陳俞融今在母親、前台中市長張溫鷹「專屬」陪同下，完成黨內初選登記。陳俞融強調，這任期她堅持提案要求台中市長盧秀燕普發現金，連任後也會持續要求市府還稅於民。

陳俞融強調，政見不是口號，而是必須被落實的承諾，當年參選時在選舉公報中承諾推動「營養午餐免費」，上任後持續監督，今年終促成政策落實；另外，北區社會住宅長期閒置、宛如廢墟，在她多次要求與追蹤下，終於正式動工，讓公共資源回到市民手中。

