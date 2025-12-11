綠營建議比照嘉義市普發現金6000元 中市府：未來若財政穩健再評估

綠營建議比照嘉義市普發現金6000元，中市府說，未來若財政穩健再評估。（圖：陳俞融提供）

台中市議會定期會今天（11日）最後一天，民進黨議員陳俞融緊急動議，要求市府立即盤點財政，參考嘉義市模式，儘速評估普發現金的可行方案，若可行，應儘速追加預算送議會，讓市民在農曆年前後，感受市府真正的溫暖！對此，市府表示，目前財政無餘裕，未來若財政穩健，將再評估。

台中市議會定期會三讀通過市府明年度總預算案，民進黨議員陳俞融緊急動議指出，嘉義市通過普發現金6000元案，不舉債不排擠公共建設，台中財政比嘉義充裕，至今卻靜悄悄，建議市府立即盤點財政，比照嘉義普發現金，幸福加倍，若評估可行，請市府盡速追加預算送議會，讓市民在農曆年前後，就能感受市府真正的溫暖。議員陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤也說，市府既然財政好，就更該把錢花在市民身上，與其砸大錢辦購物節做包裝，不如學嘉義市，把資源回饋市民。議員陳淑華說，盧秀燕自誇台中市財政很好，嘉義市都能普發6000，請盧市長把購物節的錢，省下來，普發現金。議長張清照裁示，請市府研究辦理。

對此，市府表示，目前財政並無可支應普發現金餘裕，未來如財政狀況改善、年度收支出現盈餘，在財政穩健前提下，樂意評估普發現金。市府說，今年度除面臨售地收入不如預期，中央補助款也大幅縮減。教育、社會、建設與捷運等多項經常性支出回歸市府，造成明年度預算差短增加，財政壓力明顯攀升。市府強調，面對中央補助削減、重大建設經費需求高峰及景氣不確定性，市府將持續以「財政紀律」為原則，在不影響市政推動與民生照顧的前提下研議開源節流方案。未來若財政轉佳、年度收支允許，仍會本於照顧市民立場，審慎評估普發現金的可行性。（寇世菁報導）