綠營彰化七選區民調出爐 敗選陣營不滿 批程序不正義

民進黨彰化縣議員七選區提登記參選人陳似梅（右）與其夫婿前議員黃盛祿（左）本月27日到彰化地檢署提出偽造文罪告訴。（資料照）

江熊一楓（前排右一）雖因捲人助理費案遭收押，但在綠營初選民調中勝出，將代表民進黨參戰彰化七選區議員選舉。（資料照）

爭取縣議員連任的李俊諭，在綠營初選民調中勝出，將代表民進黨參戰彰化七選區議員選舉。（資料照）

民進黨彰化縣議員第七選區提名2席，卻有3人登記參選，讓整個提名過程充滿煙硝味，最終民調照常在29日晚間登場，結果在30日出爐，將由李俊諭、江熊一楓代表綠營參選，對於民調結果，前議員黃盛祿為登記參選的妻子陳似梅抱不平，他表示，程序不正義，無法接受，對於是否脫黨參選則稱，「目前沒有這個選項」，讓七選區議員選舉添變數。

七選區綠營有現任議員李俊諭、前縣議員江熊一楓、及前縣議員黃盛祿妻子陳似梅登記參選，陳陣營因對涉助理費案在押的江熊一楓，在登記時的簽名有疑義，日前對此提出偽造文書罪告訴，並聲請假處分，也連署要求召開臨時執委會，希望黨部暫緩民調及提名作業，臨時執委會最終因出席人數不足流會，原訂29日晚間進行的初選民調因此照常登場。

民進黨彰化縣黨部30日公布彰化縣第七選區長民調初選結果，前兩名分別為李俊諭及江熊一楓，七選區將由李俊諭、江熊一楓披掛上陣；李俊諭表示，民調的結束是責任的開始，他會帶著大家的期許，繼續腳踏實地，為鄉親爭取權益、為地方謀福利。

對此，黃盛祿表示，各項選手比賽，都有資格審查，此次提名就像選手資格認定還有疑義就開始比賽，程序不正義，無法接受民調結果，但祝福民進黨；對於是否會脫黨參選，他則表示，目前沒有這個選項。

因陳陣營在本月27日已提出偽造文書罪的告訴，彰化縣黨部表示，由於事關黨員參選權益，在收到法院正式公文後，黨部會審慎處理。

李俊諭、黃盛祿及江熊一楓3人在此次議員選舉中就曾對戰過，李俊諭曾締造5連霸紀錄，先前曾參選溪州鄉長失利，此屆回鍋選議員，對上當時的現任議員江熊一楓及黃盛祿，黃盛祿因違紀參選被開除黨籍，綠營在該選區原有望取得兩席，最終因黨內互打，僅李俊諭勝選。

