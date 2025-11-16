綠營彰化內戰 4強爭縣長提名

明年九合一選舉熱度加溫中，彰化市長林世賢16日宣布將爭取民進黨彰化縣長提名，也讓已經表態的前彰化市長邱建富、立委黃秀芳、陳素月對手再加一，且林還獲民進黨彰化縣議會黨團召集人李俊諭等人相挺，實力雄厚，不可小覷。

林世賢昨攜手學界、產業界等人士舉行「彰化隊成立大會」，主打「綠能AI科技首都，徹底擺脫低薪命運」，並宣稱彰化隊不分黨派、不分區域，透過各方人士合作，讓政治回歸建設、讓產業迎向升級，吸引2000多人參與，林也在此活動中，宣布將爭取民進黨縣長提名。

林世賢表示，每個人參與政治都不應該有私心，這是他對人民的報告（承諾），不為私心、錢財、自己利益，自己一切為公，並拋出彰化科技產業發展5大願景，包含綠能發展、成立AI算力中心、運用AI算力中心升級彰化精密機械產業、利用AI提升彰化製造加工，使傳統產業升級轉型、發展智慧農業。

李俊諭、縣議員蕭文雄、李成濟、許雅琳也與林世賢同台，李俊諭表態支持林，並稱綠營議會黨團所有議員將作為林世賢後盾，也說明民進黨現在要爭取黨內提名有4位，其中邱建富、林世賢是從彰化黨團出身，期盼在林這隻非常有力的母雞帶領下，大家一起為彰化打拚。

林世賢除獲議會黨團支持外，他也邀請近日成為話題人物的「閩南狼」陳柏源相挺，陳提及民主得之不易，是上一代流血打拚來的，呼籲民主的第二代一定要站出來捍衛台灣應有權力，讓「上一次的輸，是我們下次一定要贏，讓林世賢當選。」