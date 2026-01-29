綠營彰化福興鄉長民調出爐 黃厚綿將代表參選

民進黨福興鄉長初選民調在28日晚間進行，確定將由鄉代表黃厚綿（左一）代表綠營參選福興鄉長。（民進黨彰化縣黨部提供／葉靜美彰化傳真）

民進黨彰化縣鄉鎮市長登記中，福興鄉及花壇鄉都有2人登記參選，彰化縣黨部在本月21日進行協調，在候選人都堅持參選情況下，福興鄉長部分在28日晚間進行初選民調後，確定將由鄉代表黃厚綿代表綠營參選福興鄉長，而花壇鄉長民調則將在30日晚間登場，另充滿爭議的第七選區議員民調，仍將在29日晚間照常舉辦。

民進黨彰化縣黨部在1月12日至16日展開鄉鎮市長等的登記作業，福興鄉鄉代表黃厚綿、鄉公所祕書陳巧芬都登記參選，黃厚綿曾擔任過一屆里長、後選上鄉代表，陳巧芬先前擔任現任鄉長蔣煙燈輔選團隊，現為鄉公所祕書，縣黨部在21日進行協調，黃厚綿不退讓，首次參選的陳巧芬也展現初生之犢不畏虎，堅持參展到底；在協調無果下以民調定輸贏。

綠營福興鄉長民調作業在28日晚間登場，縣黨部29日公布，黃厚綿將代表民進黨投入福興鄉長選舉；另一超額登記的花壇鄉長選舉，有此屆臨危受命代表綠營參選失利的葉繼元，及連任兩屆鄉代表的現任鄉代許澤鈿堅持參選，在本月21日協調無果後，將在30日進行黨內初選民調，選出花壇鄉長候選人。

備受關注的第七選區，縣黨部規畫提名2席，卻有現任議員李俊諭、前縣議員江熊一楓、及前議員黃盛祿妻子陳似梅等3人登記參選，由於江熊一楓因涉助理費案在押，陳陣營質疑登記簽名非親簽，日前提出偽造文書罪告訴，並連署要求召開臨時執委會，希望能暫緩民調及提名作業。

因連署書人數達法定門檻，臨時執委會在28日晚間召開，縣黨部表示，因臨時執委會出席人數未達法定1／2門檻，臨時執委會最終流會，原訂29日晚間舉辦的民調照常舉行。

