綠營彰化第七選區開撕 陳似梅連署召開臨時執委會 民調添變數

民進黨彰化縣議員第七選區提名2席，卻有李俊諭、江熊一楓、陳似梅等3人登記參選，由於昨日協調破局，原訂將在29日進行初選，但陳陣營質疑江熊登記參選的簽名有爭議，除提出偽造文書罪告訴，也連署要求召開臨時執委會，縣黨部表示，因連署書人數已達法定門檻，將盡快召開臨時執委會；此舉也為初選是否照常舉辦增添變數。

江熊一楓因涉及助理費案遭收押，民進黨本月16日的縣議員參選登記委由其夫婿、前立委江照儀送件，因其是否親簽有爭議，臨時執委會在23日進行討論，確認江熊具參選資格，但陳似梅與其夫婿前議員黃盛祿質疑，江熊登記參選的簽名有爭議，黨部竟審查其資格符合，27日到彰化地檢署提出偽造文書罪告訴，並要求黨部暫緩民調及提名作業。

對此，民進黨彰化縣黨部說明，江熊的議員登記參選資格審查，是經由執委會經充分討論後確認江熊具有參選資格，其依據有江熊一楓兩位委任律師事務所的正式函文，及一併送上來的地檢正式公文，確認江熊一楓有親簽切結書，才給予資格認定有效。

縣黨部對陳陣營的提告及相關說法表示尊重，但也強調，依照現況，江熊一楓確實具有參選資格；由於陳陣營提出暫緩民調及提名作業，並緊急進行連署，要求召開臨時執委會討論，縣黨部表示，因陳所提連署書人數已達法定連署人數1／3門檻，黨部將盡快召開臨時執委會進行相關議案的討論，若有新的結論會再對外說明，而在臨時執委會未有新決議前，原訂本月29日進行第七選區的民調初選作業照常舉辦。

