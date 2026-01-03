綠營彰化縣鄉鎮市長初選預計月底完成 黨部：有助提早準備

民進黨彰化縣黨部執委會敲定縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長登記作業，將於1月12日到16日受理，預計1月底完成初選後進行提名作業。（資料照）

民進黨彰化縣黨部執委會敲定縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長登記作業，將於1月12日到16日受理，若有多人登記則進行協調，協調不成即進行民調，預計1月底完成初選後進行提名作業，由於往年提名作業多落在3、4月間，有黨內人士就認為時程太趕，縣黨部表示，此舉有助於有意參選者提早準備。

由於綠營彰化縣長已底定由立委陳素月代表參選，大母雞已經產生，楊富鈞認為，1月底完成初選時程並不趕，他指出，提早完成登記及初選，有助於有意參選者提早準備，縣長人選已產生，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代等也應盡快就戰鬥位置，才能聯合打仗。

民進黨彰化縣黨部要在1月12日到16日受理領表登記，有意參選者除需繳交登記費、保證金外，新增了簽署民主進步黨公職人員提名反賄選及違紀參選切結書暨壹佰萬元個人本票，縣議員賴清美就表示，簽本票是有責任壓力的，就像欠人一百萬一様，並質疑一百萬本票到最後怎麼處理？想想真恐怖。

「改革都會有陣痛」，楊富鈞強調，這表示民進黨對清廉、清白參政的決心，同時也保護了按照規矩參選的黨內同志，保障了他們參選的權力，並強調，這是經執委會充分討論後所做的決定，且只要黨員不買票、不違紀參選就沒事。

