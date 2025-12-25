綠營彰化縣長之戰 陳素月微幅勝出 郭正亮預言1事：問題大了

民進黨選對會建議徵召「類初選」民調第一的立委陳素月參選2026彰化縣長，爭取提名失利的民進黨立委黃秀芳表示支持；而同樣爭取提名的前彰化市長邱建富則質疑民調不尋常。前立委郭正亮表示，陳素月最後是微幅勝出，如果未來高雄、台南市長民調，綠委賴瑞隆若微幅勝出、綠委林俊憲也微幅勝出，問題就大了。

針對綠營彰化市長初選，郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，以前怎麼做民調都是黃秀芳贏，結果4個人中，邱建富、黃秀芳系出同門，都是正國會．可是陳素月最後是微幅勝出。當然很多人就有意見了．因為如果一對一，大家一定會覺得黃秀芳比較強，有人看到這個結果，就會問，是不是因為陳素月是新潮流， 對手剛好都是正國會，就會類比，高雄邱議瑩對賴瑞隆、台南陳亭妃對林俊憲，是否後面都來這一招？

郭正亮接著表示，若未來賴瑞隆剛好微幅勝出、林俊憲也微幅勝出，問題就大了。尤其是林俊憲那一區，他早就跟朋友講，總統賴清德最在意的就是林俊憲，其他的都不重要，因為這是賴清德的本命區。

郭正亮認為，到最後就等著看，也許會有神秘力量要做出林俊憲的民調就是比較高。這幾天甚至有媒體的網路民調也是林俊憲贏，怎麼都是這個時候開始出來，因為1月下旬就要做民調，

郭正亮指出，陳亭妃這一區，他觀察半年了，陳亭妃幾乎都是勝出10％以上，他還看過17％的。結果開始有神秘力量做出神秘數字，這個就沒有辦法。他質疑認為，賴清德容不得藍白的雜質，可能也容不得黨內的雜質，聽說還有英系。

