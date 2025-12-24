綠營彰化縣長引發內部戰火 藍營謝衣鳳反應曝光

民進黨選舉對策委員會今（24）日拍板建議徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，將提報中執會完成最後程序。根據黨內流出的「類初選」民調，陳素月以44%支持度，微幅領先立委黃秀芳、前彰化市長邱建富的42%，以及現任彰化市長林世賢的40%。儘管4位綠營參選人民調暫時高於國民黨潛在對手立委謝衣鳯，但差距僅在伯仲之間，黨內卻因徵召決定引發暗潮洶湧。

國民黨立委謝衣鳳。（圖／謝衣鳳臉書）

陳素月獲知徵召後表示，將按部就班針對組織與政策進行盤點，未來會與縣黨部密切配合，強攻交通與青年政策。面對黨內反彈聲浪,陳素月回應，一切程序遵照中央黨部查驗，她會加緊腳步尋求地方支持。

廣告 廣告

立委黃秀芳公開表示「類初選已經翻頁」，並對陳素月獲得徵召表達支持。現任彰化市長林世賢人在泰國，同樣表態會全力支持陳素月。然而，深耕基層多年的前彰化市長邱建富則難掩怒火，公開表示「非常遺憾」，質疑選對會在民調疑慮尚未釐清前就急於定案，操作痕跡過於明顯，更砲轟選對會「到底在急什麼？」

民進黨立委陳素月。（圖／陳素月臉書）

邱建富強調，已正式寄出「雙掛號」申請民調複查，要求中央公開透明報告書。他意有所指地表示，若黨中央一意孤行，他的下一步將「交給彰化鄉親決定」，暗示可能脫黨參選的可能性。

相較於綠營的紛亂局面，國民黨彰化縣黨部主委、立委謝衣鳯面對綠營率先亮牌，受訪時被問及參選意願，僅以神祕的「呵呵呵呵」四聲回應，顯得氣定神閒，並未鬆口。她強調，黨內協調正持續進行，會將所有優秀人選納入考量。目前藍營內部除了謝衣鳳呼聲最高外，前副縣長洪榮章、柯呈枋也展現強烈企圖心，甚至議長謝典霖也傳出有意角逐。

延伸閱讀

民進黨2026縣市長提名急喊卡 外傳彰化縣整合出變數

傳民進黨彰化縣長人選定案 陳素月證實參加24日記者會

民進黨彰化縣長「類初選」民調出爐 陳素月居首有望出線