綠營彰化縣長徵召現雜音 邱建富放話參選駁「求官」

彰化縣 / 綜合報導

民進黨布局2026彰化縣長選舉，選對會決定徵召立委陳素月參選，而之前爭取提名的前彰化市長邱建富，也放話不惜脫黨參選，面對許多聲音質疑他「求官」，邱建富強調自己多次幫總統和縣長候選人抬轎，但至今沒有擔任一官半職，邱建富認為，現在「參選是唯一出路」，不是任何人說了算。

支持民眾說：「當選，當選。」2026彰化縣長選戰，民進黨決定徵召立委陳素月，令彰化市前市長邱建富無法信服，他質疑自己民調只落後陳素月2%，當初講好要經過綜合評估，最後卻只根據民調就決定人選，邱建富PO文「如果黨中央一意孤行，那我就會走自己的路」，許多人指責他求官，邱建富無法接受。

廣告 廣告

前彰化市長邱建富說：「完全沒有討任何官職，仍然認真為黨內同志抬轎，請指責的朋友，大家將心比心想想看。」邱建富說，「過去12年每逢選舉，自己為了黨內和諧選擇退讓，擔任操盤手，請問到今天我有得到一官半職嗎？」

話鋒一轉，他還指稱黨內同志「真正得到一官半職的，是那位連任失敗的人，甚至還違反行政中立，公開發文、站台助講，力挺特定派系人選。」，言下之意，似乎 暗 指前縣長魏明谷，2018連任彰化縣長失利後，轉任台水董事長和國策顧問，不過邱建富沒有明說。

前彰化市長邱建富說：「大家查證相關資料，就很清楚了，參選是我唯一的一條出路，要讓誰來安排，我想這都是沒辦法決定的。」

而魏明谷當年敗選致詞，站在他旁邊的人就是邱建富，面對暗諷，魏明谷書面回應「我和邱市長關係很好，他並沒有指名道姓我」，而立委陳素月獲得徵召後，對邱建富的發言，她也不回應，陳素月依照自己步調，推動打擊詐騙，還在平安夜送上祝福。綠營徵召縣長參選人，內部雜音不斷，引發各界議論。

原始連結







更多華視新聞報導

陳素月挑戰彰縣長綠營有雜音？ 邱建富不排除脫黨參選

綠彰縣長民調啟動 參選人要民眾在家「顧電話」

綠營「類初選」民調出爐 陳素月有望獲徵召參選彰縣長

