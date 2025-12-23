綠營彰化縣長提名仍有雜音 賴清德28日參香行程引聯想

綠營彰化縣長人選未定，賴清德總統28日南下彰化參香行程引發聯想。右為陳素月，左為邱建富。（合成圖/資料照）

民進黨原訂24日提名彰化縣立委陳素月參選縣長，但22日突然通知取消24日記者會、延後提名，賴清德總統28日要到彰化溪湖鎮永安宮、福安宮參香，由於候選人之一的邱建富不排除脫黨參選，賴清德此行令外界不免臆測是南下彰化協調、安撫相關人士，但黨內人士則表示，未聽聞有特別見候選人或閉門會議行程。

綠營新潮流立委陳素月、正國會立委黃秀芳、彰化市長林世賢及邱建富4人爭取提名彰化縣長，競爭激烈下，黨中央進行類初選，陳素月最終在對比民調中取得領先，民進黨原訂24日將召開記者會，公布包括彰化縣等3縣市的首長提名人選。

陳素月證實昨天下午接獲通知記者會延後，確切日由中央黨部通知，她強調，延後是3縣市一併延後，並非只針對彰化；邱建富日前質疑陳在極短時間內支持度明顯攀升，與先前整體趨勢不符，他說，民意非常強烈支持他繼續走，參選是他一直規畫的目標，對於是否脫黨參選，他直言，任何可能都有可能。

在黨內有候選人對民調結果有所質疑、彰化縣長人選未定情況下，賴清德28日南下參香行程，令外界聯想可能與協調彰化縣長人選有關，但有黨內人士表示，賴清德主要行程是到彰化溪湖鎮永安宮參香、福安宮參香及揭匾，據了解，目前並沒有要特別見候選人或開閉門會議的行程。

