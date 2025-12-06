綠營彰化縣長類初選民調進入倒數 邱建富勤走市場商圈近距離聽民意

▲民進黨彰化縣長類初選民調進入最後倒數，參選人邱建富今日持續深入各大市場與商圈拜票，與攤商與民眾近距離交流，爭取基層支持。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長類初選民調進入最後倒數，參選人邱建富今日持續深入各大市場與商圈拜票，與攤商與民眾近距離交流，爭取基層支持。他表示，越接近民調期間，越要把握每一次與鄉親面對面的機會，「選舉就是走出來的，走到越多地方，就越能聽見地方真正的聲音。」

▲邱建富強調，越接近民調，越會「全力以赴、一步不放鬆」，希望黨內同志與支持者共同團結，讓彰化迎向更幸福的未來。（圖／記者林明佑翻攝）

邱建富明（7日）更將在員林藤山步道舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動最終場，號召上千位民眾一起用步伐展現對彰化的期待。他說，健行象徵一步一腳印的拚勁，也象徵他對彰化的承諾。

此外，下週六晚間也將舉行「彰化富 Wonderful 團結晚會」，預計將號召支持者大會師，展現彰化改革與前進的決心。

邱建富強調，越接近民調，越會「全力以赴、一步不放鬆」，希望黨內同志與支持者共同團結，讓彰化迎向更幸福的未來。