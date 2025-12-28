綠營彰化縣長"陳素月出線" 邱建富釋懷:相信民調

中部中心/王俞斐、李文華、黃信儒 彰化報導

民進黨彰化縣長類初選，民調由立委陳素月拔頭籌，前彰化市長邱建富一度質疑數據，28日總統賴清德南下彰化，陳素月和邱建富鏡頭前同框；邱建富表示，經過徐國勇秘書長解釋後，原本質疑的部分已經釋懷，而總統賴清德也公開喊話，感謝黨內其他初選者大度，讓陳素月順利出線。

總統賴清德，南下彰化溪湖永安宮，參香祈福，立委陳素月、黃秀芳，彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富，早早在廟前列隊等候，不過四人互動冷冰冰，幾乎沒有任何交集。就連合影並肩而坐，也沒有太多交談，陳素月在民進黨彰化縣長類初選當中，拔得頭籌，不過前彰化市長邱建富不滿，公開質疑選對會，還提出複查申請，28日兩人同框，邱建富澄清，經過徐國勇秘書長解說後，對於最初的質疑已經釋懷。

喊話黨內一起團結打拼，打贏2026選戰，另一方面陳素月則表示，這天和邱建富，私下沒有特地聯繫，不過公開場合跑行程碰面，互動還算不錯。

而賴清德，行程馬不停蹄，接續前往溪湖福安宮，致詞時，公開祝福國民黨立委謝依鳳，順利出線，也感謝黨內四位初選者，在初選期間，展現最大風度。總統賴清德喊話，綠營彰化縣長提名風波，盼能順利翻頁，團結一心，力拚2026成功翻轉。









