即時中心／高睿鴻報導

面對即將到來的2026年縣市長大選，各黨無不卯足全力、積極尋找最有戰力的強將。民進黨方面，這次在彰化縣可說競爭激烈，黨內立委黃秀芳、陳素月；以及彰化市現任市長林世賢、前市長邱建富都有意願代表綠營參選彰化縣長。為選出最強人才，民調結果很可能是徵召的重要依據；因此，民進黨近日也對彰化縣長提名採「類初選」模式，昨（16）晚完成調查。今日結果出爐，據悉，由陳素月搶佔領先地位。

陳素月本人透露，自己的民調確實是4人當中最高、但與榜眼黃秀芳「非常接近」；不過，由於先前已和黃秀芳、林世賢、邱建富協調，達成不對外公開民調數據的共識，所以具體數值目前不便透露。也由於陳素月拿下第一，無疑佔得最優勢的位置，相當有機會在下次的選對會，獲得推薦參選彰化縣長；但後續仍得經過中執會確認，最後則是總統賴清德正式徵召，才能代表綠營選彰化縣長。

廣告 廣告

值得一提的是，根據媒體《ETtoday新聞雲》報導，邱建富似乎仍稍微對「類初選」民調數據鬆口。他提到，自己的支持度大約有42%，第一名贏一些，約44%左右；第二、第三則是42%左右，第四名以40%緊追在後。邱建富表示，自己現在沒資源、沒職位，對於此結果已感到滿意；另，他也高興地表示，4位綠營候選人均能擊敗國民黨立委謝衣鳳。

快新聞／綠營彰化縣長「類初選」民調出爐！「這人」拿第一 有望獲得徵召

民進黨立委黃秀芳。（圖／翻攝自黃秀芳臉書）

黃秀芳則是低調回應，不管選對會提名誰，自己都將尊重結果、也願意團結與黨一起打贏選戰。她也提到，4人平時都有深耕地方、互相之間差距頗近，尊重最後的調查結果。黃秀芳重申說，無論誰代表民進黨出戰，她都全力輔選、目標就是明（2026）年選舉要打贏。

另，贏得此份民調的陳素月也提醒說，其實民調不能當作唯一參考、徵召時也會納入綜合指標；但她也堅信，不是第一名的民調也不會被提名。陳素月另也表示，自己能於激烈的民調大戰，取得些微領先，必須感謝團隊近期的努力付出、甚至在全縣「各地開花」；有時候一大早就得站路口、殺進市場、前往社區和宮廟掃街拜票。因此，她將此次獲勝，歸功於支持者、志工、各路力挺自己的基層民代。

原文出處：快新聞／綠營彰化縣長「類初選」民調出爐 「她」領先有望獲徵召

更多民視新聞報導

又對媒體伸黑手？藍白修法恐讓「公視停擺」 林宜瑾痛斥「超無恥」

高虹安涉貪二審無罪！律師曝2關鍵揭多數法律人看法

英超驚見球迷高舉「台灣國旗」反中！苗博雅狠酸1事

