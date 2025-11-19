綠營彰化縣長4搶1！選對會擬「類初選」 力拚12月底前確定人選

民進黨選對會擬蹲誒彰化縣長提名，進行「類初選」民調，盼在12底前確定人選。 資料照片



彰化縣長選戰升溫，民進黨4人爭取提名，將進行「類初選」，也就是做內參民調，選對會今（11/19）下午4點找來綠委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富至黨中央討論民調執行方式。會中對於採用對比或互比未達共識，但力拚12月中做民調，下月底完成提名。

據透露，經過初步討論，暫定12/12禁止廣告宣傳，12/15-18週間挑一天做民調。但對於互比或是對比的方式，4名擬參選人有不同意見，對比、互比各2票，但選對會傾向對比民調，由民進黨民調公司執行，但針對對比的人選，要選擇國民黨的謝衣鳯或是洪榮章，並沒有共識。最終民調方式將在12月3日的選對會確定。

選對會確定人選後，再由黨主席賴清德徵召提名，力拚下月底完成提名。與會人士強調，「民調只是參考」，會根據民調及綜合評估決定人選。

