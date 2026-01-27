中部中心/綜合報導

彰化縣議員第七選區，民進黨預計提名2席，有意參選的陳似梅，27日和丈夫前往地檢署提告，指控遭羈押的同黨對手江熊一楓，簽署的一式兩份登記申請書字跡不符，質疑造假，不過江熊一楓的丈夫，前立委江昭儀澄清，已經繳交相關證明給彰化縣黨部，縣黨部也證實資料沒有問題。





綠營彰化議員初選"簽名疑雲"爆戰火 縣黨部:筆跡屬實

綠營彰化議員初選"簽名疑雲"爆戰火 縣黨部:筆跡屬實(圖/民視新聞)









彰化縣議員擬參選人陳似梅，和丈夫前溪州鄉長黃盛祿，前往彰化地檢署具狀提告，指控同黨對手前議員江熊一楓在羈押期間，簽署的一式兩份登記申請書字跡不同，卻能通過黨部初審，質疑內部黑箱作業。

廣告 廣告





綠營彰化議員初選"簽名疑雲"爆戰火 縣黨部:筆跡屬實

江熊一楓被質疑兩份文件"筆跡不符" 丈夫前立委江昭儀提供相關證明給黨部(圖/民視新聞)





江熊一楓因為捲入詐領助理費案，去年底遭到羈押，但她有意參選，彰化縣第七選區議員，她的丈夫前立委江昭儀，這個月16日代為辦理登記，但江熊一楓被質疑兩份文件"筆跡不符"，江昭儀說，已經提供相關證明，黨部也已經接受。





綠營彰化議員初選"簽名疑雲"爆戰火 縣黨部:筆跡屬實

民進黨彰化縣黨部出面緩頰 強調將會如期進行初選作業(圖/民視新聞)





彰化縣第七選區議員選舉，民進黨預計提名2席，如今演變成現任議員李俊諭、陳似梅、以及江熊一楓，三搶二局面，民進黨彰化縣黨部強調，將會如期進行初選作業。對於登記申請書爭議，黨部出面緩頰，不過雙方隔空交火，初選還沒開打，先瀰漫濃濃煙硝味。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：綠營彰化議員初選"簽名疑雲"爆戰火 縣黨部:筆跡屬實

更多民視新聞報導

民眾黨內互打再加一 汐止區主任點名陳語倢抹黑攻擊

不滿藍營花蓮縣長提名！葉耀輝赴法院聲請假處分 黨部3點回應曝

還原現場提出不合理處 徐欣瑩胞弟駁斥竹縣長人選協調會失控

