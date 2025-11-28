綠營彰化類初選倒數！邱建富單車造勢 82歲江昭儀騎上最前線力挺

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長類初選將於12月15日到18日進行，選對會要求12月12日之後禁止廣告，距離類初選倒數，被正國會除名的前彰化市長邱建富，今天展開「富哥騎郵行、彰化一定贏」騎單車造勢活動，這群騎馬隊成員中，前立委江昭儀也現身其中，高齡82歲的他，一路從出發點鹿港騎乘到和美，展現「不老騎士」的精神，力挺精神讓人動容。

做過2任民進黨立委的江昭儀，2014年彰化縣長黨內初選失利後，漸漸淡出政壇，最近又開始出現在選舉場合。他說，做過兩任彰化市長的邱建富，當年高票連任，替民進黨在彰化市攻下綠營版圖，這樣的人才，不該被埋沒，他支持到底。

邱建富競選辦公室總幹事柯金德說，江昭儀非常支持邱建富，行動力挺到底，一路陪同騎單車，像「一尾活龍」身體很健康。邱建富也說，兩個月前，江昭儀專程從美國回來台灣支持他爭取提名參選，老前輩的鼓勵與支持，讓他深具信心。

活動挑戰單日百公里、繞行彰化八大分局區郵局，這次騎行從象徵「成功啟程」的鹿港郵局(成功路1號)出發，沿和美進入彰化市。邱建富表示，選擇以郵差意象展開行程，就是希望以行動象徵未來縣政將「使命必達、承諾必定落實」；而以單車繞行八大郵局，也代表他12年來走遍彰化的每一個角落。

今天車隊中，福興鄉長蔣煙燈也現身支持，還有曾從彰化騎鐵馬到花蓮參與救災，被網友冠上「鏟子超人阿公」的楊先生也在騎車之列，讓造勢活動更具意義。

