綠營彰縣二選區議員初選民調出爐 落敗一方自承努力不夠

民調墊底的施喻琁確認在民調中落敗後，於在臉書po文自承努力不夠。（翻攝施喻琁臉書）

民進黨彰化縣黨部28日公布彰化縣議員二選區（鹿港、福興、秀水）民調初選結果，該區提名3席，4人登記參選，民調結果由藍駿宇、蔣煙燈、蔡匡威勝出，落敗的施喻琁在社群貼文自承努力不夠，感謝每一位支持他的鄉親。

民進黨彰化縣黨部指出，昨晚民調委由2家民調公司進行，各完成近1000份有效電話樣本，誤差值在統計學合理範圍內，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，最後團結一起，攜手贏回彰化。

民調墊底的施喻琁展現君子風範，他確認在民調中落敗後，於在臉書po文表示：「喻琁努力不夠，在議員初選電話民調中未能通過。由衷感謝每一位鄉親，昨晚守在電話旁、願意接起電話、給喻琁鼓勵與支持。」他今天親自到縣黨部參加「撕榜」，恭喜其他3位勝利者。

廣告 廣告

民進黨彰化縣議員二選區4人登記參選，參與者包括轉戰縣議員的福興鄉長蔣煙燈、尋求連任的縣議員藍駿宇、鹿港鎮景福里長蔡宗源之子蔡匡威，以及曾參選鹿港鎮長的施喻琁。

【看原文連結】