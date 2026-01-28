綠營彰縣二選區議員初選 出爐
民進黨彰化縣黨部28日公布彰化縣議員第二選區（鹿港、福興、秀水）民調初選結果，該區提名3席，4人登記參選，民調結果由藍駿宇、蔣煙燈、蔡匡威勝出，落敗的施喻琁在社群貼文自承努力不夠，感謝鄉親支持，他將回歸正常生活，暫不再從政。
民進黨彰化縣黨部指出，第二選區議員初選民調27日晚間委由2家民調公司進行，各完成近1000份有效電話樣本，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，最後團結一起，攜手贏回彰化。
民進黨彰化縣議員第二選區4人登記參選，參與者包括轉戰縣議員的福興鄉長蔣煙燈、尋求連任的議員藍駿宇、鹿港鎮景福里長蔡宗源兒子蔡匡威及曾參選鹿港鎮長的施喻琁。因該區僅提名3人，協調不成後進行民調，結果由蔣煙燈、藍駿宇及蔡匡威勝出。
民調落敗的施喻琁展現君子風度，昨天親自到縣黨部接受民調結果，並恭喜其他3位勝利者。他自承努力不夠，在議員初選電話民調中未能通過，由衷感謝每一位鄉親守在電話旁，願意接起電話給他鼓勵與支持。
「輸在沒有組織！」施喻琁嘆了口氣表示，其他3名參選人除有尋求連任議員的，也有人兩任鄉長將屆滿，另1人也出身於里長家族，相較之下他的組織動員能力較不足，只能拚空氣票，無奈最終仍不敵組織票。
施喻琁強調，他是教育學博士，將重回教職，暫不再從政，「請鄉親全力支持民進黨提名的人選！」
正跟隨議會出國考察的藍駿宇透過社群平台貼文稱，感謝鄉親支持與肯定，通過初選民調後是一分更重的責任，接下來他會用更謙卑的態度繼續把事情做好，把託付顧好。
蔡匡威說，很開心獲得民進黨正式提名，特別感謝這段時間辛苦幫忙的親朋好友，以及一路力挺、給予鼓勵的每一位鄉親。提名是責任的開始，他會持續走進地方、傾聽意見，在大家的提醒與監督下，為家鄉付出。
蔣煙燈表示，非常感謝各位鄉親的幫忙與支持，也會秉持初衷，持續服務地方，為彰化打拚。
其他人也在看
不畏彰化溪湖選區「一屆魔咒」 陳素月子弟兵劉珊伶拚連任爭取更多建設
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導 民進黨彰化縣黨部進行年底縣議員、鄉鎮市長及市民代表等地方公職選舉提名作業，縣議員溪湖選區預計提名2席，但僅有劉珊伶登記，還缺1個名額。彰化縣黨部今（29）日表示，目前仍在徵召有意願之人士，時程上就是盡速處理。劉珊伶則說，既然都開放了登記，也截止登記了，理應以登記規定辦法為主，黨部要徵召應有其整體佈局與作戰考量，她只能...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
單一席次保衛戰 新秀老將搶位
新竹縣議員第9至13選區因每區僅應選1席，形成激烈的單一席次保衛戰，目前除了第12選區現任議員劉建民與尖石鄉長曾國大換位參選，多人有意搶卡位，其餘4區現任議員均尋求連任，同時也有新秀老將加入戰局。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠營彰縣二選區議員初選民調出爐 落敗一方自承努力不夠
民進黨彰化縣黨部28日公布彰化縣議員二選區（鹿港、福興、秀水）民調初選結果，該區提名3席，4人登記參選，民調結果由藍駿宇、蔣煙燈、蔡匡威勝出，落敗的施喻琁在社群貼文自承努力不夠，感謝每一位支持他的鄉親。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈專文〉日本能，台灣也能！？
文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長) 近日看到日本第一位女首相高市早苗突然...銳傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民進黨擬提34席參選新北議員 多選區競爭激烈
民進黨中央黨部29日公布民國115年六都議員提名初選公告，新北市11個選區共提名34人，領表登記時間為2月4日至10日，應繳納費用包括登記費20萬元、民調費20萬元及保證金10萬元。其中第4選區（蘆洲、三重）提6席，全台最多；第5選區（板橋）及第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）各提5席，皆含女性保障1席。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
香堤大道柴油發電機惹人嫌
台北市信義計畫區香堤大道逛街人潮密集，更是北市指標性徒步空間，市議員闕枚莎指出，業者在香堤大道辦活動時常使用「柴油發電機」供電，不但產生刺鼻廢氣影響空氣品質，也會發出噪音，她建議市府應規範業者採用儲能設備或綠能發電機等低汙染方式發電。北市文化局回應，已要求主辦單位優先使用較新型發電機，並加裝架高排煙管，降低廢氣排放影響民眾。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
防範禽流感大作戰！ 雞舍蓋網.飼料加油.進出強消毒
台北市 / 綜合報導 秋冬季一到，就是雞農繃緊神經的時候，天氣冷、風大還有候鳥遷徙，都會增加蛋雞感染禽流感風險，雞農說，雞舍都要蓋網子和帆布，網子孔洞要小於1.5公分，不能讓麻雀鑽進去，帆布擋風用，因為雞隻怕風，風一吹容易感冒，增加雞的抵抗力也很重要，寒流來時，還會在飼料裡加沙拉油，越冷加越多，幫牠們增加熱量。雞農蔡先生說：「靠近的時候，牠就一直跑啊。」雞農一靠近，雞舍裡的雞全都圍過來，等吃飯，雞農說，這就是判斷雞隻有沒有生病的重要依據之一。雞農蔡先生說：「牠的飼料吃得速度很快，如果牠生病的話，就感覺會萎靡的感覺。」給雞吃的飼料大多是玉米，秋冬季天冷的時候還會加料。雞農蔡先生說：「我們就會加沙拉油，為什麼加沙拉油，因為油下去的時候，牠比較能夠會禦寒。」沙拉油倒進飼料拌一拌，又濃又稠雞隻吃下肚增加熱量，比較不會感冒得禽流感，最重要的，就是雞舍不能太通風。雞農蔡先生說：「政府規定一定要圍網。」整座雞舍要用網子蓋起來，孔洞還不能大，最多1到1.5公分，否則小鳥、麻雀鑽進來，就會大大增加傳染禽流感風險，帆布也要備著，風一大就要趕快蓋起來防大風，最後就是人流管制，會跟外界接觸的雞蛋籃子，進雞舍前一定要消毒。雞農蔡先生說：「所有進來的箱子，一定會經過消毒水浸泡過，讓它在旁邊曝曬。」消毒曬乾，裡面的紙還要燒掉，小心翼翼，就是要保護整座雞舍的上千隻蛋雞，健健康康，遠離禽流感。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭旭岑爆：學者受關切 取消隨團訪陸
國民黨副主席蕭旭岑28日舉行記者會，宣布2月2日將與黨內智庫副董事長李鴻源率團赴陸交流，主題不涉政治，訪團成員以學者專家為主；蕭透露，消息傳出後，有訪團學者受到相關單位關切，臨時取消隨團，呼籲民進黨政府高抬貴手，不要打壓。大陸國台辦則強調兩黨智庫論壇是國共交流重要組成部分；陸委會重申，未經政府授權，任何團體不得與對岸進行政治性協議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
衛廣法、黨產條例 藍白拚明闖關
本周五（30日）立法院會將是本會期最後一次院會，預計法案大清倉。立法院長韓國瑜28日協商《衛星廣播電視法》修法，今日將續協商「不當黨產條例」、《住宅法》部分條文修正草案」。另外，國會助理費相關修法也將由國民黨召集協商。上述法案，藍白不排除30日闖關三讀。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共論壇伐謀之上策
國共兩黨的「兩岸交流合作前瞻論壇」將於2月2日起舉行。此次論壇的緣起，在於改善兩岸關係，以及兩岸同胞切身利益的議題研討與磋商，以促進兩岸和平發展。如今既是在各界關注下舉辦，本次論壇對當前岌岌可危的兩岸關係，應有更為積極的建議與討論，而如何替軍演的武嚇進行降溫是當務之急。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
爛臉也要演 春風扮黑白郎君挺《功夫》
由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，除主演戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷，28日釋出花絮眾星雲集篇，曝光驚喜嘉賓，包括玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，團員健志、洋蔥則分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀，還原原版規格，另有曾莞婷加持，飾演爆乳火辣老闆娘。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭美琴視察無人機國家隊：須百分百非紅供應鏈
副總統蕭美琴視察嘉義無人機國家隊時表示，當前政府無人機產製及採購，無論軍方或公部門，都必須達到百分之百非紅供應鏈，確保供應鏈自主及技術安全，也期盼逐步實現落地全面在台灣生產目標，擦亮MIT台灣製造招牌，在政府全力協助下落實國產化，並進軍全球市場。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
屏東 南州鄉所會不合 鄉長選戰激烈
屏東縣南州鄉人口雖然不多，但鄉長選舉向來競爭激烈。前年因鄉公所跟代表會不合，發生時任南州鄉民代表會主席的葉俊緯與鄉民代表湯智雄先後遭罷免案。葉俊緯辭去主席改選副主席，安然挺過罷免案，今年轉而投向鄉長選舉，而現任鄉長劉美吟則尋求連任。地方人士指出，鄉長選舉早在前年罷免案事件就已提前開打。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
今年至今全台7案場禽流感 防檢署：未落實消毒等安全措施導致
台中市豐原區一處蛋雞場出現大量雞隻異常死亡，檢驗確診為禽流感陽性，業者疑隱匿通報，引發外界關注。農業部防檢署今天表示，統計今年至今台灣確診禽流感案例共7場，主要原因為未落實消毒等生物安全措施導致。防檢署目前正追查台中案場是否與苗栗棄置雞屍有關，提醒業者務必落實生物安全操作，降低疫情風險。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95則留言
陳菊請辭獲准 她嗆生病還佔這麼久缺
[NOWnews今日新聞]監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。「卡神」楊蕙如說，生病還佔了這麼久的缺...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 14則留言
「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 19則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 1 天前 ・ 35則留言
國民黨內選舉驚爆國安破口？馬郁雯點名這人
[NOWnews今日新聞]國民黨將於31日舉行中常委選舉，選出29席選任中常委。民進黨議員擬參選人馬郁雯今（29）日指出，她接獲爆料，藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平在選舉過程不僅涉嫌賄選，而且鄧治平還是...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 11則留言
陳玉珍挺「這人」參選中常委 馬郁雯揭國安破口：曾多次被中國統戰部招待
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨第22屆中常委選舉在即，民進黨台北市議員參選人馬郁雯今（29）日揭露，國民黨立委陳玉珍力挺的參選人鄧治平，除在選...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 8則留言