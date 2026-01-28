綠營彰縣二選區議員初選 出爐

民進黨彰化縣黨部28日公布彰化縣議員第二選區（鹿港、福興、秀水）民調初選結果，該區提名3席，4人登記參選，民調結果由藍駿宇、蔣煙燈、蔡匡威勝出，落敗的施喻琁在社群貼文自承努力不夠，感謝鄉親支持，他將回歸正常生活，暫不再從政。

民進黨彰化縣黨部指出，第二選區議員初選民調27日晚間委由2家民調公司進行，各完成近1000份有效電話樣本，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，最後團結一起，攜手贏回彰化。

民進黨彰化縣議員第二選區4人登記參選，參與者包括轉戰縣議員的福興鄉長蔣煙燈、尋求連任的議員藍駿宇、鹿港鎮景福里長蔡宗源兒子蔡匡威及曾參選鹿港鎮長的施喻琁。因該區僅提名3人，協調不成後進行民調，結果由蔣煙燈、藍駿宇及蔡匡威勝出。

民調落敗的施喻琁展現君子風度，昨天親自到縣黨部接受民調結果，並恭喜其他3位勝利者。他自承努力不夠，在議員初選電話民調中未能通過，由衷感謝每一位鄉親守在電話旁，願意接起電話給他鼓勵與支持。

「輸在沒有組織！」施喻琁嘆了口氣表示，其他3名參選人除有尋求連任議員的，也有人兩任鄉長將屆滿，另1人也出身於里長家族，相較之下他的組織動員能力較不足，只能拚空氣票，無奈最終仍不敵組織票。

施喻琁強調，他是教育學博士，將重回教職，暫不再從政，「請鄉親全力支持民進黨提名的人選！」

正跟隨議會出國考察的藍駿宇透過社群平台貼文稱，感謝鄉親支持與肯定，通過初選民調後是一分更重的責任，接下來他會用更謙卑的態度繼續把事情做好，把託付顧好。

蔡匡威說，很開心獲得民進黨正式提名，特別感謝這段時間辛苦幫忙的親朋好友，以及一路力挺、給予鼓勵的每一位鄉親。提名是責任的開始，他會持續走進地方、傾聽意見，在大家的提醒與監督下，為家鄉付出。

蔣煙燈表示，非常感謝各位鄉親的幫忙與支持，也會秉持初衷，持續服務地方，為彰化打拚。