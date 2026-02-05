綠營彰縣第一選區提名增 黨內互打？林世賢：6席可全上

民進黨在彰化縣第一選區議員提名增加1席，外界好奇會不會形成黨內互打，彰化市長林世賢(左)認為，6人各有不同經營區塊及支持者，可全壘打、六席全上。（葉靜美攝）

彰化縣第一選區中，各黨議員參選情況，目前以民進黨變化最大，其中黃柏瑜將轉戰彰化市長，而現任彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明將加入議員選戰，在同黨參選人增加後，外界好奇會不會形成黨內互打，林世賢認為，6人各有不同經營區塊及支持者，綠營在第一選區可全壘打、六席全上。

第一選區包括彰化市、花壇鄉、芬園鄉，此屆議員國民黨籍有許原龍、溫芝樺、顧黃水花、葉永清、黃千宴、白玉如等6人；原被點名彰化市長人選的溫芝樺，頃向爭取連任，而花壇鄉長顧勝敏兩任將屆，將接棒其母顧黃水花參選議員，據了解其他人維持不變；另民眾黨吳韋達已獲該黨提名，無黨籍陳銌銌續選。

相對其他黨派候選人，民進黨在第一選區候選人變化就比較大，現有許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢等5席議員中，黃柏瑜將代表綠營選彰化市長，但有林世賢、林世明加入戰局；彰化縣黨部原規畫在該選區維持現狀，仍提名5席，因各候選人連署要求增加提名席次，臨時執委會最終同意將提名席次增加至6席。

對於外界關切會不會因此有黨內互打情形發生，林世賢分析，他有執政彰化市的政績，林世明深耕芬園鄉，李成濟曾任花壇鄉長，各有彰化市、芬園鄉及花壇鄉民的支持，許雅琳經營婦幼區塊，可獲婦女選票，莊陞漢有立委黃秀芳的支持、楊子賢為縣長候選人立委陳素月子弟兵。

林世賢表示，6人經營區塊不同，各有不同支持者，大家也會進行配票，不會有黨內互打情形，6人都信心滿滿，加上各候選人都非常有戰鬥力，相信第一選區可以全壘打、六席全上。

