綠營彰縣長提名4搶1白熱化！邱建富布條遭覆蓋、林世賢喊冤籲提供線索

綠營彰化縣長提名初選競爭激烈，前市長邱建富的布條遭現任市長林世賢的布條覆蓋。翻攝邱建富臉書



民進黨彰化縣長提名「4搶1」競爭激烈，黨內宣布將採取「類初選」電話民調模式，有意參選者無不卯足全力宣傳。前彰化市長邱建富昨（11/30）發文指出，他的布條遭到現任市長林世賢的布條覆蓋，喊話對手「光明正大」彼此尊重，林世賢晚間喊冤強調「絕非本人及團隊所為」，呼籲大家提供線索揪出幕後黑手。

彰化縣現任國民黨籍縣長王惠美因2屆任期已滿，基於地方素有「政黨輪替」的呼聲，此次民進黨內高達4位登記參選，包括立委黃秀芳、陳素月，彰化市長林世賢，及前彰化市長邱建富。由於黨內協調4人未果，將以「類初選」方式決定提名人選，以12月中旬登場的電話民調結果搭配選對會綜合評估，預計最快12月18日結果出爐、最晚12月底前決定提名人選。

邱建富昨在臉書發文指出，有鄉親傳訊跟他說：「富哥，你的廣告現在可能要開『點燈模式』才看得到了喔」，他才發現自己的宣傳布條竟然被同黨競爭者林世賢的布條「強勢覆蓋」。他感嘆：「唉，選舉嘛，我知道大家都很努力，只是辛辛苦苦掛好的布條，被蓋到完全看不見，還真的有點⋯⋯小心酸。」他並在最後向對手喊話：「不求什麼啦，只希望彼此多一點尊重，讓大家都能光明正大、公平呈現。」

對此，林世賢晚間在臉書發文喊冤，「維護公平參選，一直是本人及團隊的信念」，他強調，這是「有心人士」故意將他的布條覆蓋在邱建富選舉布條上，刻意引起爭議，「此絕非本人及團隊所為，係有心人士故意為之，居心叵測！」

林世賢直言，自己掛了3800條布條，為何只有兩個布條會出現這樣奇怪的情況？已請志工到場戴塑膠手套拆掉這兩張可疑的布條，並全程拍照錄影存證，必要時會送到警察局檢測指紋，追查栽贓兇手。他並呼籲民眾提供線索、錄影像等，一起合力揪出幕後黑手，共同維護公平公正公開的參選環境。

