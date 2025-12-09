綠營彰縣長＂類初選民調＂將登場 立委陳素月進行車掃

中部中心／李文華 彰化報導

民進黨彰化縣長，提名進入最後倒數，黨內"類初選"電話民調，只剩短短一周，最後關鍵時刻，爭取提名的立委陳素月，展開"祈福車掃"，從溪州出發，一路北上到彰化市南瑤宮，爭取各鄉鎮鄉親支持！

站在宣傳車上，熱情揮手，回應選民支持聲，民進黨彰化縣長提名，黨內角逐激烈，4位參選人，嚴正面對將至的"類初選"，也就是大約一周後的"電話民調"，除了徒步掃街，立委陳素月，也在民代陪同下，展開祈福車掃。

立委（民）陳素月：「民進黨針對彰化縣長的提名，類初選電話民調，即將在下禮拜，12月的15、16、17、18日，這四天其中一天晚上要來進行，離民調時間剩沒多久，素月今天（9日）從溪州后天宮，進行祈福掃街的車隊遊行活動。」





從溪州出發，走台一線一路北上，沿路停靠多間宮廟，進行參拜，而終點站便是彰化南瑤宮。

立委（民）陳素月：「在最後的關鍵，素月在這裡拜託各位鄉親長輩，電話民調的數量有限，每一通電話都非常珍貴，所以拜託大家幫素月顧著電話，在民調期間晚上如果接到民調電話，請回答唯一支持陳素月。」





陳素月由南而北，進行車掃，提高曝光率，努力爭取選民支持。

