綠營徵召劉建國戰雲林 張麗善點名張嘉郡接班：下屆縣長不二人選

民進黨選舉對策委員會近日敲定雲林縣布局，徵召立委劉建國代表綠營出戰 2026 縣長選舉。對此，雲林縣長張麗善因任期將屆，公開推薦姪女、立委張嘉郡披藍袍迎戰，並盛讚她年輕、有活力，又能替地方向中央爭取預算，是下屆縣長的最佳人選。

2026 雲林縣長選戰升溫。民進黨徵召由於2022 年曾參選但最終敗選的劉建國再度披戰袍，希望乘勢突破藍營多年盤據的縣政版圖。藍營方面，目前呼聲最高的則是現任立委張嘉郡。

對於劉建國獲徵召參選，張嘉郡表示，她以平常心看待相關動態，目前國民黨的提名作業尚未啟動，她相信黨中央會做出最符合雲林利益的布局。她並期盼明年底選戰能回到雲林未來發展的核心議題，讓所有候選人進行一場乾淨、正向、具建設性的君子之爭。

不同於張嘉郡維持一貫態度的回應，張麗善則直接表態支持姪女參選，認為她年輕、歷練完整，擔任過三屆立委，基層經營紮實、親和力強，也熟悉向中央部會爭取經費的流程與策略，具備接班縣政的能力，是國民黨下一屆雲林縣長的「不二人選」。

