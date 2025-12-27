即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026九合一大選，選對會依據先前「類初選」民調結果，達成共識徵召立委陳素月參選彰化縣長。同樣有意參選的前彰化市長邱建富，日前卻質疑民調結果，甚至稱「如果黨中央一意孤行，那我就會走自己的路」，暗示不排除脫黨參選，引發討論；不過，他昨（26）日晚間再度發聲，表示相信民調中心公平、公正、公開。

不僅邱建富及陳素月，綠委黃秀芳、彰化市長林世賢也都表態有意爭取彰化縣長提名，民進黨本（12）月進行內參民調，並將國民黨立委謝衣鳯視為潛在對手人選。結果顯示4人均勝過謝，陳素月44.0%支持度位居首位，黃秀芳42.6%名第2，邱建富42.0%排第3，林世賢則有40.5%，4人差距僅3個百分點之內。

廣告 廣告

針對選對會徵召陳素月，邱建富第一時間表達不滿，除要求黨部複查，還稱不排除脫黨參選，引發外界批評其在「求官」。他隨後發文表示，自己從頭到尾爭取的不是官位，而是「知的權利」，難道民意調查的完整報告書，真的有這麼難嗎？更重要的是，這次會有所謂的「類初選」，正是因為他一直堅持，不能沒有任何依據，就直接徵召人選。

邱建富指出，協調會議中也說得很清楚，民調只是「參考」，最後還要經過「綜合評估」才能決定人選，結果最後卻只用民調作為唯一提名依據，「如果一切只看民調，那為什麼不乾脆辦正式初選？那初選就該遵守規則，要有3家民調公司、數據若落在誤差範圍內，就要再做第3次調查」；然而現在整個決定過程，不只支持者「霧煞煞」，連選對會成員都對公告時程提出質疑。

事隔不到1天，邱建富再度發文，強調他已經12年沒有參選、7年沒有公職，在幾乎沒有任何資源的情況下，民調仍與2位立委同樣落在3%誤差範圍內，依民調準則等同平手，更重要的是，對上國民黨立委皆呈現領先，這樣的結果，是許多鄉親給他的鼓勵，也值得被正視。

邱建富認為，他提出疑慮是因為有3項關鍵問題必須釐清，並非輸不起，更不是胡鬧，「黨中央已展現善意回應，經過秘書長徐國勇解說及全盤了解後，相信中央黨部民調中心是公平、公正、公開、透明」；他也相信，團結不是口號，而是建立在互信、互助的制度之上，唯有把基礎打穩，才能凝聚最大的力量，讓彰化真正向前。





原文出處：快新聞／綠營徵召陳素月！「他」喊不排除脫黨選彰化 今認民調公平公正

更多民視新聞報導

新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了

林聰明外帶餐點「撈出大蟑螂」調查結果出爐 「認可能是從外部入侵掉落」

還沒吃早餐「先抓300元」 北市順手牽羊男遭警鎖定

