綠營急搶普發1萬功勞？最新民調曝真實心聲

▲財政部全民普發1萬近期陸續入帳。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發布最新民調，其結果顯示，20歲以上台灣人，二成三將普發現金歸功於執政的民進黨，三成八歸功於在野的國民黨與民眾黨。

根據台灣民意基金會詢問人民：「『全民普發1萬元現金』是當前重大政策。一般說來，您覺得這項政策的實現主要應歸功於誰？是執政黨（民進黨），還是在野黨（國民黨與民眾黨）？」結果顯示，22.7％的人回答執政黨，37.5％回答在野黨，8.7％回答兩者都有，21.1％沒意見，10%不知道、拒答。

台灣民意基金會認為，這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是，儘管民進黨政府迫於形勢推動完成全民普發1萬元的立法與行政作業，委曲求全，但多數民眾仍將功勞歸於在野的國民黨與民眾黨。從整個立法過程看，人民的眼睛是雪亮的。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

本次訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70％，手機30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

