綠營意外造就「藍營新戰神」？她指殷瑋被越打越紅：政策辯護何錯之有

民進黨在提名黨籍不分區立委沈柏洋投入台北市長選戰後，開始針對北市選情加溫，但卻並未將火力矛頭對準北市長蔣萬安，而是針對研考會主委殷瑋，包含民進黨議員洪婉臻與何孟樺，都在議會跟殷瑋舌戰，因而獲得許多媒體版面；對此，國民黨台北市議員柳采葳在臉書貼文表示，民進黨近期一直追著蔣萬安打，沒想到砲火卻集中到殷瑋身上，還越打越紅，反而打出「藍營新一代戰神」，因為殷瑋是「只要你質疑，他就回應；你攻擊，他就把事實講清楚」。

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柳採葳說，真金不怕火煉！民進黨越打越紅殷瑋反成熱門人物，最近看台北市議會質詢，自己其實有點感慨。自從民進黨提名沈伯洋之後，從大台北天際線、雙城論壇、小貓熊，到最近的無菸城市議題，幾乎每一題都圍繞著蔣萬安打、反對蔣萬安。監督市政本來就是議員的職責，自己完全支持，但最近很多質詢討論的重點，似乎已經不是在解決問題，而是在製造話題、製造衝突，簡單說就是找架吵啦！

柳采葳表示，民進黨原本想打蔣萬安，結果打著打著，砲火卻開始集中到殷瑋身上，但民進黨可能不是很了解殷瑋，他是只要你質疑，他就回應；你攻擊，他就把事實講清楚，那為政策辯護何錯之有？這幾年其實很多公務員都面臨同樣的處境，做事被罵，不做事也被罵；回應被罵，不回應也被罵。認真做事的人，往往最容易成為政治攻防下的箭靶。柳采葳強調，民進黨原本想打倒一個人，結果卻讓更多人認識了另一個人。某種程度上來說，「藍營新一代戰神」這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。

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