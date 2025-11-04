綠營懸崖勒馬 吳音寧台肥董座飛了

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，昨日確定僅任台肥董事。（本報資料照片）

台肥4日召開董事會，外界預期行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將出任董事長，未料出現黑馬，董事會決議由台肥總經理張滄郎接下董座，吳則擔任董事，短短5天人事大翻盤。綠營人士認為此舉是懸崖勒馬，2026大選當前，沒有必要搬石頭砸腳，予在野黨可乘之機。

農業部對台肥持股24.07％，是第一大股東，擁有5席董事，董事長多由農業部指派的董事出任。上周台肥公告由吳音寧取代原董事長張孫榮的董事席位後，就傳出吳音寧將擔任董事長，消息一出不只在野批評「又見酬庸」，綠營內部也炸鍋，此人事安排遭到各方質疑。

據了解，台肥10月29日舉辦「農業韌性創新緩控釋肥論壇」，張孫榮還在論壇上暢談「台肥邁入80年，預計如何與產官學研一同邁向新時代」，對未來有滿滿規畫，未料才過2天，他的台肥法人代表身分就遭農業部撤換，也意味台肥董事長要換人。

吳音寧過去在北農總經理任內引發不少爭議，專業能力一再被質疑，這次傳出要接掌全台最大的肥料公司，更被批評為「赤裸裸的政治酬庸」，且有立委指台肥董事長每年可領1500萬的高薪，更引發養肥貓、最高薪實習生再現等言論。

農業部原本在11月1日以「342字」聲明力挺吳音寧，強調「吳音寧具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，擔任台肥董事，必能為台肥公司帶來新氣象」，但隨爭議仍持續延燒，農業部突然在3日晚間將另ㄧ名法人董事、農業部資源永續利用司長莊老達替換成台肥總經理張滄郎，已有跡象顯示董事長人選生變。

台肥4日上午10時召開董事會，經過約2個半小時的討論，最後拍板由張滄郎擔任董事長，吳音寧仍擔任董事。針對此結果，農業部簡短聲明，台肥是上市櫃公司，對於董事長人選，農業部尊重董事會的決定。

吳音寧未如預料當上董事長，民進黨內人士也感到錯愕。他說，黨內多數對吳音寧沒有惡感，但是在野黨及媒體的炮火猛烈，綠營名嘴也不挺，甚至台肥人事底定後，還有偏綠名嘴說這是懸崖勒馬。黨內人士表示，往好的方向想，因吳音寧被炒起的相關議題，不會再被「炎上」，也讓在野黨在選舉時，沒有打「階級之戰」的機會。