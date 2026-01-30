綠營戰北市人選難產？黃揚明指蔣萬安恐釀外溢效應：民進黨求勝不如求牽制

各陣營2026年縣市長人選提名陸續底定，民進黨究竟將在台北市派出哪位選將，成為政壇關注焦點。資深媒體人黃揚明今（30）日於《新聞大白話》節目中指出，從目前民調與過去政治版圖來看，國民黨在北市具備明顯優勢，現任市長蔣萬安在多組對比中的領先「並不令人意外」；他分析，真正的變數在於民進黨最終將派出何種人選，以及其能否有效牽制國民黨在北部形成的連線。

黃揚明提到，行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君是目前黨內被點名的主要人選；至於在民調中表現相對較佳的立委王世堅，則出線機率不高，「個人沒有意願，上面高層對王也不是很樂意。」相對而言，鄭麗君的支持度近期略有起色，「至少是一個上升的趨勢，所以我認為，現在民進黨可能會把她當成一個潛力股。」

黃揚明：藍綠對決的情況下，民進黨勝選難度更高

另一方面，黃揚明舉過去經驗指出，即便具全國性知名度的候選人，在台北市仍難以突圍，「像4年前陳時中，挾著當時防疫指揮官9成高知名度參選，最後即便三腳督，都打不贏蔣萬安。」如今北市在藍白合作、選戰為一對一的態勢之下，民進黨勝選難度更高，「綠營在台北市的天花板，過去最強最強，就是45%，而那個45%，還是1998年陳水扁創下來的。」因此，民進黨與其追求勝選，更現實的目標恐怕是「找到能夠把蔣萬安牽制住的人」。

廣告 廣告

黃揚明進一步分析，若蔣萬安、副市長李四川在雙北聯手，並結合桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，將形成北部連線，屆時串連下，對國民黨整個北部可能產生外溢效應，包括宜蘭、新竹等地，都可能因此取得較穩定的優勢。全國布局方面，黃揚明指出，藍白陣營的「母雞」相對充足，中部將以台中市長盧秀燕為核心，鞏固國民黨既有優勢；南部則有立委柯志恩、謝龍介等人領軍奇襲；甚至還有如立法院長韓國瑜等具全國知名度的政治人物可投入跨區輔選。

黃揚明直言，相較之下，民進黨的母雞正逐漸減少，「甚至都會要求每個大咖，要自己下去選舉。」此現象是因為「民進黨只允許（總統）賴清德一支獨秀」，而權力過於集中，恐壓縮地方政治人物的發揮空間，「所以接下來民進黨可能面臨的困境是，會不會因為這樣，反而把原本在南部的優勢，也綁在一個比較侷限的陷阱裡，這是值得觀察的。」

更多風傳媒報導

